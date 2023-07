E alla sera lo show alla Rocca

Entra nel vivo la 32esima edizione del ‘Festival internazionale del folclore’. La manifestazione, ideata e organizzata dal gruppo dei Canterini e danzerini romagnoli Turibio Baruzzi, farà tappa questa mattina alle 10 in centro storico per la consueta sfilata dei gruppi. In serata, alle 21, il tradizionale spettacolo alla Rocca sforzesca. E poi ancora altre tre serate sempre con inizio alle 21: domani ancora una volta alla Rocca lo spettacolo riservato allo sponsor Banca di Imola; lunedì in piazza Matteotti a Massa Lombarda e martedì in piazza Mazzanti a Riolo Terme. Attesi due gruppi europei e uno proveniente dal Sud America: Folk dance ensemble Zdravets di Sofia (Bulgaria); Thüringer foklore tanzensemble di Rudolstadt (Germania); Walmapu compañia folklórica (Santiago del Cile). Il gruppo imolese dei Canterini e danzerini romagnoli Turibio Baruzzi parteciperà, per fare gli onori di casa in veste di quarto gruppo, alle due serate imolesi con danze della tradizione di Romagna. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti. In caso di maltempo la manifestazione si terrà al teatro comunale Ebe Stignani.

"Con questa 32a edizione vogliamo confermare la ritrovata continuità e qualità dell’evento facendo un altro importante passo in avanti verso quella che era la manifestazione pre-pandemia e possiamo dire di esserci ormai riusciti – spiega Riccardo Franzoni, presidente del gruppo Canterini e danzerini romagnoli –. Anche il 2023 passerà alla storia per la drammatica alluvione, e proprio in questi momenti il messaggio di fratellanza, condivisione e solidarietà di cui il festival è portavoce da 32 anni è di grande importanza. E deve stringere attorno a sé ancora più persone".