È arrivato il giorno di San Cassiano. Successo per la pedalata, oggi il clou

Grande successo per la 20esima edizione della ‘Pedalata per la pace tra i popoli’, che ieri, nel tardo pomeriggio della vigilia di San Cassiano, ha radunato numerose famiglie in nome del patrono imolese. Come da tradizione, la biciclettata ha seguito un tragitto circolare di 4,4 chilometri in totale: partenza dal Duomo di San Cassiano Martire, una rapida fermata in piazza Matteotti, l’arrivo al cippo di Villa Clelia e il ritorno alla base. La pedalata su due ruote è partita alle 18,15 dal sagrato di fronte alla cattedrale, dove i primi fedeli avevano iniziato a presentarsi già dalle 17 per la mezz’ora di recita dei vespri nella cripta.

Poi, l’attesa al via che ha permesso a vecchie conoscenze di ritrovarsi e di godere, per qualche momento, dello spirito di comunità. Tra i presenti il presidente del Consiglio comunale Roberto Visani, l’assessore al Centro storico Pierangelo Raffini, il vescovo di Imola don Giovanni Mosciatti, accompagnato dal vicario don Andrea Querzé, e l’immancabile organizzatore Nino Ceroni. "Questa però è la prima volta che non pedalo anche io – ha spiegato il mito del ciclismo classe 1927 –. Purtroppo proprio ieri sera sono stato investito da un ciclista". Ha comunque dato il grido di partenza – con tanto di bandiere e incoraggiamenti – e decine di imolesi hanno pedalato anche per lui. La loro prima tappa è stata piazza Matteotti dove i credenti, incoraggiati da don Andrea, hanno pregato insieme per la pace. Subito dopo lo spostamento verso la zona di villa Clelia per fermarsi brevemente dal cippo.

Sono ripartiti poi più energici che mai per la seconda parte dell’itinerario. Infine, il rientro definitivo al Duomo di San Cassiano per l’omaggio giubilare al patrono alle 19. Così, tra scambi di sguardi affaticati ma altrettanto soddisfatti, si è conclusa la pedalata per la pace di quest’anno. Ma non i festeggiamenti. Alle 21 di ieri sera, infatti, si è tenuto nel chiostro di Palazzo Monsignori il ‘Grande Gioco dei Santi e dei Santini’, un viaggio ludico tra le chiese. La gioiosa attività ricreativa delle chiese della Diocesi di Imola è stata guidata da Saverio Orselli e Manuela Salici e ha visto i numerosi partecipanti, entrati con ingresso libero, vincere diversi premi, tra cui proprio una bicicletta.

Un’anteprima coinvolgente alla giornata di oggi, vero fulcro degli omaggi a San Cassiano. In mattinata, nella cattedrale si svolgeranno le messe delle 7 e delle 9, per poi dare spazio alla solenne pontificale officiata da monsignor Giovanni Mosciatti alle 10,30. L’evento sarà affiancato dall’accompagnamento musicale della Corale Lorenzo Perosi. Successivamente, alle 12,30, il convento dell’Osservanza ospiterà una pausa di solidarietà con un pranzo dedicato ai bisognosi.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16 il Palazzo Vescovile offrirà la possibilità di visitare le sale del museo diocesano, la collezione delle carrozze e il suggestivo giardino. Alle 17 ritorno al duomo per i Secondi Vespri e la benedizione con la reliquia di San Cassiano mezz’ora dopo. Alle 17,45 poi il corteo storico in costume, dove sfileranno il Rione Rosso di Faenza, il Gruppo Alidosiano di Castel del Rio e i Difensori della Rocca di Imola, fino ad arrivare al chiostro dell’Osservanza, ricco di stand gastronomici e intrattenimento.

Il saluto finale al patrono è previsto alle 21 nel chiostro di Palazzo Monsignani, dove il maestro Luigi Moscatello dirigerà un concerto di musica classica e lirica.