È caccia a una nuova stella Canta Rio, iscrizioni al via

Nella vallata del Santerno l’estate in musica prosegue con il Canta Rio. Tempo di iscrizioni per la 12esima edizione del festival per voci nuove di Castel del Rio in programma il prossimo 30 luglio, a partire dalle 21.15, sul palco di piazza della Repubblica. L’appuntamento, organizzato dal municipio alidosiano con il supporto di ConAmi, si è rivelato nel tempo il trampolino di lancio ideale per diversi artisti nel panorama musicale nazionale.

Già, impossibile resistere al richiamo del primo premio che riserva la possibilità di sottoscrivere un vero e proprio contratto discografico con il Pms Studio di Raffaele Montanari. Ne sa qualcosa la riolese Maria Chiara Leoni, vincitrice della kermesse nel 2021, che qualche mese fa si è tolta la soddisfazione di prendere parte a un paio di puntate di ‘Viva Rai Due’ condotte da Fiorello. Un colpaccio per ‘MeriCler’, questo il suo nome d’arte, che con il singolo ‘Parentesi’ entrò tra i finalisti di ‘Una voce per San Marino 2022’ insieme a big del calibro di Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis e Achille Lauro.

Lo scorso anno, invece, fu la 15enne padovana Chiara Cipriotto a conquistare giuria e pubblico con una magistrale interpretazione di ‘Je t’aime’, cover del noto brano di Lara Fabian. Il regolamento del concorso, con iscrizione gratuita entro il 21 luglio, parla chiaro: saranno al massimo 15 i concorrenti selezionati preventivamente dall’organizzazione per partecipare alla manifestazione. Nessun limite di età o generi musicali, spazio a cantanti singoli, gruppi o duetti con pezzi editi e inediti italiani e stranieri. Minutaggio massimo dei pezzi fissato a 4 minuti ed esibizioni rigorosamente dal vivo con base registrata oppure con l’ausilio di strumenti amplificati in acustica.

Tra il materiale da inviare via mail al direttore artistico Nearco ([email protected]), che sarà come al solito anche il conduttore della serata, ci sono anche la copia testo del brano da presentare (solo per inediti, ndr) e un file audio con l’incisione della base in alta qualità della canzone prescelta. Ma pure un demo, che solo per le cover può contenere un’interpretazione diversa rispetto a quella che sarà poi la scelta da eseguire in piazza, costituito da base e voce. Sono ammessi anche i file video. Il verdetto finale? Nelle mani della giuria di qualità, i cui componenti saranno scelti dall’organizzazione, con una valutazione espressa dopo le varie esibizioni del 30 in rapporto a interpretazione, tecnica e personalità. Un voto globale, inappellabile, da 1 a 10 per spalancare a qualcuno le porte di un sogno a sette note.

Mattia Grandi