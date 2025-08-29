"È cambiato tanto rispetto ad anni fa"

Sulle colline imolesi, custodita nella valletta del Rio Sanguinario, si trova da oltre cinquant’anni la cantina Tre Monti. Da allora, la vendemmia ha subito importanti trasformazioni. "L’anticipo della vendemmia è ormai un dato di fatto da diversi anni", secondo David Navacchia, figlio dei fondatori Sergio e Thea, che oggi gestisce l’azienda vinicola insieme ai fratelli Vittorio e Francesco.

Com’è partita la vendemmia quest’anno?

"Non mi sento di dire che la situazione climatica abbia influito in modo particolare sulla nostra attività. L’anno scorso abbiamo iniziato il 9 agosto, questa volta una settimana dopo. Sicuramente l’uva va raccolta prima di quanto facessimo vent’anni fa, per ora però siamo in linea con le ultime vendemmie. Siamo partiti con Chardonnay, Sauvignon e le basi per vini frizzanti e rosati".

Cos’ha comportato per voi questo anticipo? "Sicuramente ci ha portato a fare scelte agronomiche diverse. Adesso prediligiamo altre varietà di vite, con un grappolo più resiliente".

È cambiata anche la clientela in questi anni?

"Il tipo di cliente non è cambiato, ma sono cambiate le abitudini di consumo. Il vino si beve di meno per il calo del potere d’acquisto e le norme più restrittive sulla guida in stato di ebbrezza. Da una bevanda che dà euforia, si sta trasformando in un prodotto che accompagna nel modo giusto il pasto, da consumare in occasioni speciali. Non è negativo, significa che il cliente investirà di più sulla bottiglia aperta una volta ogni tanto. Tentiamo di reagire di conseguenza, prediligendo un vino più particolare e pregiato rispetto a una produzione di massa".

E per quanto riguarda il mercato all’estero?

"Il primo cliente per valore delle importazioni di vino italiano sono gli Stati Uniti e i dazi di Trump sono stati un fulmine a ciel sereno. Noi però siamo agricoltori e siamo abituati ad avere a che fare con gli imprevisti, quello di tipo climatico è all’ordine del giorno. Sappiamo che non tutto dipende da noi e abbiamo imparato a reagire con filosofia, in maniera propositiva. Adesso proviamo a concordare con i distributori statunitensi strategie di prezzo per contenere i dazi".

Aleksandra Arandelovic