E gli autisti incrociano le braccia. Sciopero di 24 ore per tutto il settore

Non solo i rincari sui prezzi dei biglietti. All’ordine del giorno, in casa Tper, c’è anche lo sciopero della prossima settimana. La segreteria regionale dell’unione sindacale di base - Usb lavoro privato ha infatti comunicato l’adesione allo sciopero nazionale di 24 ore del settore trasporto pubblico locale proclamato dalla stessa confederazione nazionale per lunedì 24 febbraio. Le modalità previste per servizi di bus e altre attività di competenza di Tper sono quelle consuete in questi casi. Per il personale viaggiante su bus e corriere del bacino di servizio di Bologna (nel quale rientrano anche Imola e circondario) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea verso periferia, e viceversa, con orario di partenza dalle 8.15 fino alle 19.15. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle 8.20 e fino alle 19.20 alla sera. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al ‘Marconi Express’.