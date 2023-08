E il concerto all’alba fa il pieno: 500 spettatori al parco Tozzoni L’assessore Gambi: "La musica si è presa lo spazio che si merita"

Prologo migliore per l’edizione 2023 di ‘Imola in musica’ non poteva davvero esserci. Erano in tanti, oltre 500 secondo il Comune, ieri mattina al ‘Concerto all’alba’ nel prato centrale di parco Tozzoni. A segnare il passaggio dalla notte al giorno le note al pianoforte di Pietro Beltrani, affermato pianista imolese. "Ci siamo lasciati trasportare dalla musica, che si è presa il tempo e lo spazio che merita, eliminando le distanze tra spettatori e interprete", commenta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi.