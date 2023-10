E il finale di stagione sarà a tutto gas

Moto, corsa e auto nell’ultimo mese di attività dell’Autodromo. Tre gli appuntamenti all’Enzo e Dino Ferrari prima della pausa invernale. Si parte da venerdì 6 a domenica 9 ottobre con la tappa imolese del Campionato italiano velocità moto (Civ). Gli appassionati avranno la possibilità di gustarsi come sempre gare avvincenti e spettacolari, con giovani promesse e piloti esperti a darsi battaglia. Al via le classi Superbike, Supersport 600, Supersport 300, Moto3 e PreMoto3. Novità di quest’anno, il Civ femminile.

Venerdì accesso libero al paddock; sabato o domenica biglietto giornaliero per accesso paddock: intero 10 euro; ridotto per donne, tesserati Fmi e under 18 otto euro (solo in loco o nei punti vendita); under 12 gratis. Abbonamenti per i due giorni per accesso paddock: intero 15 euro; ridotto 10; under 12 gratis. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone e durante l’evento al museo Checco Costa.

Dalle moto al podismo, con il Giro dei Tre Monti che si prenderà la scena sabato 14 e domenica 15 ottobre all’Enzo e Dino Ferrari.

Infine, da venerdì 27 a domenica 29 ottobre, ultimo atto della stagione 2023 del circuito con l’Aci racing weekend, secondo appuntamento imolese con i campionati italiani a quattro ruote. Come sempre un ricco programma, con gare spettacolari ed equilibrate, in un perfetto mix di categorie per piloti più giovani e piloti di comprovata esperienza. Paddock aperto al pubblico gratuitamente.

Dal momento che lunedì 16 ottobre scatterà l’annunciata chiusura per lavori del ponte di viale Dante, l’Aci racing weekend sarà un vero e proprio banco di prova dal punto di vista logistico per l’Autodromo. I mezzi di servizio verranno infatti dirottati tutti all’ingresso della Rivazza, mentre potrebbe essere lasciato un passaggio pedonale per consentire al pubblico in arrivo dal centro città di entrare direttamente nel paddock dall’accesso principale del circuito. L’obiettivo del Comune è riaprire il ponte di viale Dante a inizio marzo, in tempo per l’inizio 2024 della stagione dell’Autodromo.