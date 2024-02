E il giudice modifica la sanzione

Non solo per le multe dei velox: gli automobilisti imolesi fanno ricorso anche contro le sanzioni per transito con semaforo rosso. Su 16 appelli presentati nel 2023 al Giudice di pace, però, 9 sono stati derubricati. È stata cioè contestata una violazione sbagliata rispetto a quella commessa; e il Giudice di pace ha modificato la sanzione applicando quella ritenuta più consona.

"Un dato preoccupante perché significa che la polizia locale non contesta le violazioni corrette, facendo sorgere il sospetto che si tenti di incassare una pena pecuniaria più elevata", osserva il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia. A tale proposito, nei mesi scorsi l’esponente del Carroccio aveva sollevato la questione dell’incrocio tra le vie D’Agostino e D’Acquisto. Qui automobilisti e soprattutto motociclisti sono stati multati dalla telecamera collegata al semaforo, nonostante la luce davanti ai loro occhi fosse verde. Il motivo? Aver attraversato l’incrocio per proseguire dritti utilizzando la corsia di marcia sbagliata, quella cioè da occupare in caso di svolta a sinistra, che invece mostrava appunto il rosso. Da qui la richiesta dei multati di non essere sanzionati per il transito con il semaforo rosso, ma ‘solo’ per il mancato rispetto della corsia di canalizzazione e della linea di arresto.