È la Festa dello Sport. Tennis, calcetto, danza: "Un movimento in salute"

Tutto pronto per la Festa dello Sport di sabato. A Casalfiumanese una giornata di eventi ed attività all’aria aperta in memoria di Nardo Cavina (scomparso nel 2021) che fu uno dei motori infaticabili per lo sviluppo del tessuto sportivo del paese. Appuntamento al centro sportivo di via XXV Aprile già di buon mattino per il ‘Torneo di Tennis TPRA - Qualificazioni Road to Torino’ e le ‘Finali Regionali FJP - Categoria Orange’ mentre nel pomeriggio protagoniste tante altre iniziative.

Dal quadrangolare di calcetto ‘Memorial Ronchini’, con in campo le formazioni di Sporting Valsanterno, Polisportiva Sassoleone, Polisportiva San Martino in Pedriolo e Pizzeria Gnam Gnam Valsanterno, all’esibizione di danza moderna e contemporanea delle atlete della Fitness Dance Academy nell’area chiosco. Campo da calcio, ad accesso libero, dalle ore 16 alle 18.30 per chiunque vorrà giocare e divertirsi.

Full immersione anche nell’adiacente rettangolo di gioco in erba sintetica: dal torneo di volley targato Clai alle attività griffate Zfintness tra Gioca Fipe, yoga e ginnastica della salute con i corsi che comprendono pilates, stretching postulare, fitness musicale tra Zumba e Gag. A seguire ‘Casale Kings League’. Senza dimenticare il torneo di basket marchiato Grifo nel campetto da pallacanestro nei pressi della nuova sala polivalente del paese nel cuore del centro storico. Complessivamente, saranno 8 le società sportive del territorio coinvolte nella manifestazione: Sporting Valsanterno, Valsanterno 2009, Casale Tennis Club, Zfitness, Polisportiva Sassoleone, Polisportiva San Martino in Pedriolo, Grifo Basket Imola e Clai Imola Volley.

Una bella testimonianza della floridità dell’offerta tematica in atto nel paese della vallata. Stand gastronomico, curato dalla Pro Loco Casalfiumanese, attivo dalle ore 16 nella Piazzetta della Solidarietà con successiva proiezione su maxischermo dell’attesa finale di Champions League. "Un momento di incontro, socializzazione e condivisione come solo lo sport sa fare – commentano la sindaca Beatrice Poli e il consigliere delegato allo sport Davide Calderoni -. L’apice di un movimento in salute che durante l’intero l’anno coinvolge centinaia di praticanti tra adulti e giovani. Una giornata di festa per veicolare le tante opportunità presenti in paese e nelle frazioni".

Marco Principini