È l’ora del Baccanale. Il viaggio nei sapori parte dall’autodromo

Si alza il sipario sul Baccanale. Al via oggi, dopo l’anticipazione di ieri in piazza Matteotti con le aziende colpite dall’alluvione, la rassegna culturale ed enogastronomica organizzata dal Comune da oltre trent’anni. L’edizione 2023, che gode del patrocinio del ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna, animerà la città fino al 12 novembre con un calendario ricco di eventi ispirati al tema dell’anno: mediterraneo.

L’ideale taglio del nastro è in programma alle 17.30 nell’inedita cornice del museo Checco Costa, in Autodromo. Presenti l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, il sindaco Marco Panieri, gli assessori comunali Giacomo Gambi (Cultura) e Pierangelo Raffini (Centro storico e Attività produttive) e il professor Massimo Montanari dell’Università di Bologna, tra i massimi esperti mondiali di storia dell’alimentazione.

Nell’occasione, sarà inaugurata la mostra ‘Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050’, presentata dallo stesso Montanari, che l’ha curata assieme alla giornalista e scrittrice Laura Lazzaroni. Il percorso espositivo, che sarà visitabile gratuitamente per tutta la durata della manifestazione, rappresenta un ideale viaggio alla scoperta della gastronomia tra passato, presente e futuro, tra ricerca scientifica, cultura pop, gioco e indagine critica.

Imola e circondario hanno risposto anche quest’anno con grande energia, con una grande partecipazione da parte dei ristoratori e delle associazioni.

Ben 38 tra ristoranti e pubblici esercizi sparsi nei dieci comuni del territorio hanno scelto di aderire all’iniziativa, proponendo come ogni anno esclusivi menù dedicati al tema della manifestazione, liberamente interpretato. Inoltre, la partecipazione di associazioni e aziende ha permesso la redazione di un ricco programma, con oltre cento eventi dedicati.

"Baccanale 2023 reca il titolo ‘mediterraneo’, con la minuscola, a significare che non ci si limiterà a parlare del ‘nostro’ Mediterraneo (nome proprio di luogo) – afferma Montanari – ma di un mediterraneo come modello civile, luogo di integrazione ‘fra le terre’, luogo di diversità che si confrontano e si arricchiscono, luogo di apertura e di attenzione alle culture altre".

Ogni fine settimana della rassegna sarà dedicato a un sottotema, per offrire un’esperienza culturale sempre nuova al pubblico, e affrontare il tema del ‘mediterraneo’ da diversi punti di vista ma in maniera organica. Si parte in questi giorn, come detto, con ‘Di nuovo in piazza’, che vedrà come protagoniste alcune aziende romagnole colpite dall’alluvione di maggio. Un’iniziativa partita già ieri, anche se, purtroppo, con un acquazzone che ha limitato le presenze.

Sarà anche allestito un palco, che si animerà di proposte musicali per tutti i gusti e, proprio al centro di piazza Matteotti, nascerà un punto incontri, dal titolo ‘l’Isola del gusto’, che per quattro weekend ospiterà talk, incontri, show-cooking e laboratori a tema.