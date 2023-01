"È mancata la regia negli uffici del Circondario"

"In Vallata dopo aver perso 1,6 milioni di euro di fondi Pnrr per un vizio di forma nella domanda del bando inoltrata dal Comune di Borgo Tossignano, inizia incredibilmente una guerra a suon di carte bollate tra due comuni valligiani – riepiloga Simone Carapia, consigliere metropolitano della Lega – Il Comune di Castel del Rio che partecipava al 50% chiede un risarcimento del mancato arrivo di questi fondi, che erano destinati per la rigenerazione culturale, sociale e turistica al Comune di Borgo Tossignano".

"Pare essere tornati indietro nel tempo e nella storia – annota Carapia – e poi tutto sommato questa coesione tra amministratori dello stesso colore politico pare venire meno. Certamente parliamo di fondi importanti per la vallata e nello specifico per i due comuni della vallata, ma siamo curiosi di vedere come andrà a finire questa telenovela dal sapore antico. Si parla spesso e volentieri della coesione e collaborazione dei territori sotto l’egida del Circondario imolese e poi succedono queste cose? – attacca Carapia – Ma può essere normale che du Comuni nel giro di pochi chilometri s’azzuffino in dispute legali? Ma l’ente Circondario coordina qualcosa o ognuno pensa a sé anche per i fondi del Pnrr? Cos’è andato storto in via Boccaccio?".