È partito il treno di Libera Nei territori confiscati alla mafia si coltivano memoria e cultura

Partiti in treno ieri mattina i ragazzi che partecipano a ‘Estate liberi’, il campo promosso e sostenuto grazie al contributo del Circondario con il coordinamento di Libera. La destinazione di quest’anno è Cerignola, in provincia di Foggia. Sono 17 i partecipanti, tutti di età compresa tra i 15 e i 23 anni, più due educatori di Officina Immaginata. Il campo si svolge fino al 23 luglio nella cooperativa ‘Pietra di scarto’, in un bene confiscato alla mafia locale, dedicato alla memoria di Francesco Marcone. I volontari saranno coinvolti nelle attività di riutilizzo del bene confiscato, di promozione sociale e culturale e di valorizzazione della memoria delle vittime innocenti delle mafie realizzate dalla rete di associazioni ed enti che animano il territorio.

"Questi campi sono un’opportunità unica per le ragazze e i ragazzi che potranno conoscere un contesto diverso da quello che vivono quotidianamente – osserva Mary Raneri, referente del presidio di Libera del Circondario –. Il focus dei campi sono le storie, la memoria, la cultura, l’impegno e la formazione ma anche gioia e bellezza del territori".

A salutare i ragazzi in partenza dalla stazione di Imola c’erano anche il sindaco presidente del Circondario, Marco Panieri, il sindaco di Casalfiumanese e delegata alla Legalità per l’ente di via Boccaccio, Beatrice Poli, e gli assessori alla Legalità e Politiche giovanili dei Comuni di Imola, Giacomo Gambi, Medicina, Lorenzo Monti, Castel Guelfo, Anna Venturini e Borgo Tossignano, Chiara Dall’Osso.

"Questi campi sui beni confiscati alle mafie sono un’iniziativa fortemente voluta dai sindaci e dagli assessori alla legalità e politiche giovanili del Circondario, che sostiene questo progetto economicamente – commentano gli amministratori –. I partecipanti torneranno certamente arricchiti dall’esperienza perché consapevoli di come l’impegno per la legalità possa essere quotidiano in ognuna delle nostre comunità".