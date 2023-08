"È passato col rosso" Braccio di ferro su un’infrazione in viale D’Agostino

Si profila un braccio di ferro davanto al giudice di pace in relazione a una vicenda legata a un passaggio con il rosso (passaggio contestato) in un frequentatissimo incrocio stradale cittadino.

Scrive un nostro lettore, motociclista, di essere stato sanzionato dalla polizia locale per essere passato con il rosso all’incrocio tra viale D’Agostino e via Salvo D’Acquisto. Nel dettaglio, il 59enne Gian Luigi Gamberini scrive che stava percorrendo il viale con direzione nord (cioè verso valle) e "giunto all’intersezione con Via D’Acquisto – trascrive dal verbale – proseguiva la marcia nonostante la lanterna proiettasse luce rossa, in riferimento alla corsia impegnata. La violazione accertata a norma di legge è stata confermata dalla documentazione fotografica...".

Il lettore stampa le fotografie dal sito, e con quelle in mano va al comando della polizia locale dove fissa un appuntamento all’ufficio reclami. Perché? Per la semplice ragione che il nostro lettore in sella sua moto aveva proseguito diritto, e non aveva svoltato alla propria sinistra dove era accesa "senza ormbra di dubbio" la lanterna rossa. All’ufficio reclami il nostro lettore fa presente che al massimo doveva essere sanzionato per avere occupato una corsia non consona alla direzione poi intrapresa, ma non succede nulla. Ovvero l’infrazione viene confermata, come pure la sanzione. Il lettore aggiunge che "già quattro miei amici sono in corsi nella stessa contestazione... Faccio una ricerca su Internet e scopro che un giudice di pace ha modificato il comma violato e trasformato la sanzione in due punti tolti dalla patente e 35 euro di multa (cancellando il passaggio con il rosso)". Il quale passaggio con il rosso costerebbe 183 euro e sei punti tolti dalla patente. Dovremo comunque spendere soldi per contestare una verbalizzazione a mio avviso non veritiera...".

Da parte sua, il comando della polizia locale non si scompone. Spiegano da via Pirandello che "se un veicolo occupa la corsia per svoltare a sinistra, in relazione anche alla segnaletica verticale e orizzontale, deve svoltare a sinistra. Il laser che sovrintende a quell’incrocio rileva un veicolo sulla corsia di sinistra, rileva che il medesimo impegna l’area dell’intersezione semaforica con la lanterna rossa e quindi scatta le foto".

"A proposito di quell’incrocio – aggiungono dal comando – abbiamo ricevuto quattro-cinque lamentele, proprio per le infrazioni sanzionate in relazione al rosso per la corsia di sinistra". Nel verbale notificato al nostro lettore, si fa riferimento all’articolo 11 del Codice della strada che recita: "Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni".

