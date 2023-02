E per l’otto marzo l’automotive si tinge di rosa

L’8 marzo, Giornata internazionale della donna, spazio a WowWomenMotor, progetto dedicato alle donne e all’empowerment femminile, realizzato dal Comune in collaborazione con la commissione Pari Opportunità e l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ e la Motorvalley.

Il programma prevede dalle 11 alle 13 al Museo Costa l’attività di orientamento e formazione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dell’università, seguito dalle 14 alle 18, sempre al Museo Checco Costa un convegno con Panel divulgativi, testimonianze e eccellenze, moderato dalla giornalista Maria Leitner. Dalle 14 alle 16, nel paddock prove di abilità con auto e pilote professioniste e prove auto. La sessione mattutina di orientamento servirà a far conoscere le opportunità che l’Automotive offre e per promuovere i percorsi formativi nelle materie Steam (Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics), raccontando le competenze più richieste dalle aziende con testimonianze dirette dal mondo del lavoro. La giornata è gratuita e aperta a tutti.