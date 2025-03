E si allunga la chiusura di via Lasie

Prorogato fino a mercoledì 2 aprile (alle 17) il divieto di transito in via Lasie, nella zona industriale della città. La riapertura al traffico della strada, nella periferia Nord-Est di Imola, sarebbe dovuta scattare ieri pomeriggio ma, come messo nero su bianco da un’ordinanza della polizia locale, così non è stato. Il motivo lo hanno ricostruito dal Comune: serve più tempo per completare i lavori sullo snodo via Lasie/via della Fossetta.

Inoltre, nella vicina via Laguna è stato disposto il divieto di transito da ieri fino alle 18 del 18 aprile, con il termine delle lavorazioni che arriveranno all’intersezione con la via Lughese. Si tratta, in questo caso, del "tratto ‘stretto’ della strada, percorso quasi unicamente da residenti: l’azienda esecutrice – ricordano sempre dal Municipio – ne permette l’accesso da un lato o l’altro della strada, in base alla posizione dell’area di scavo".

La chiusura totale al traffico di via Lasie, dal civico 7/A fino all’incrocio con via della Fossetta, è in vigore dal 3 marzo nell’ambito degli interventi di posa delle condotte. Tale provvedimento, abbinato alla recente chiusura degli accessi e delle uscite alla Bretella in Pedagna sta complicando non poco l’attraversamento Nord-Sud della città. Ormai da diversi giorni, infatti, si registrano code ben più lunghe del previsto sia al mattino presto, quando in tanti si dirigono verso la zona industriale dai quartieri residenziali della città, che nel tardo pomeriggio, vale a dire nel momento in cui operai e impiegati che lavorano in città (ma anche pendolari in arrivo dall’Autostrada) devono far rientro nelle proprie abitazioni.