"È stato decisivo il ministro Salvini"

"Un grande risultato raggiunto anche grazie all’interessamento del Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini dopo che i vertici della Città Metropolitana avevano dichiarato di non avere risorse né per la progettazione né per le opere necessarie alla riapertura della strada – ha precisato in una nota il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti a cui si è aggiunto il plauso del parlamentare Jacopo Morrone -. L’istanza è stata raccolta da Salvini dopo il video virale con tanto di disponibilità al finanziamento dell’opera ed alla sua progettazione pur non essendo di sua competenza. Subito dopo, miracolosamente, l’ex Provincia ha reperito le risorse". Poi una frecciata rivolta a Meluzzi, primo cittadino fontanese: "Non ha speso una parola di riconoscenza per la disponibilità e l’attenzione di Salvini e del Ministero – hanno aggiunto -. Sono questi i limiti di una classe dirigente di amministratori di sinistra incapaci di guardare alla realtà in modo equilibrato e oggettivo. L’intervento di Salvini ha sollecitato e stanato chi avrebbe tergiversato ancora, impedendo di restituire un minimo di vitalità alle attività economiche, prevalentemente agricole, della zona con i ritardi giustificati dalla mancanza di risorse".

m.g.