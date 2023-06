È stato riaperto il cimitero di Sesto Imolese

Riaperto completamente il cimitero di Sesto Imolese, dopo che in precedenza era stata resa accessibile la sola parte nuova. La struttura era stata allagata dalle due alluvioni del mese scorso. "Si tratta di un ulteriore segnale di un progressivo ritorno alla normalità", fanno sapere dal Comune. I lavori per la risistemazione e riapertura hanno comportato la rimozione, al momento, della maggior parte del fango e la pulizia di tutti i percorsi ghiaiati. Lavate tutte le lapidi della parte nuova, mentre nella parte vecchia sono state pulite e lavate le cappelline loculi, gli ossari e le due parti centrali. In corso di lavaggio le lapidi poste sui muri perimetrali. Puliti e resi fruibili anche i bagni. Disattivati gli impianti elettrici, pertanto i cancelli sono aperti. A breve verranno riattivate le linee a bassa tensione delle luci votive. Una volta asciugato bene, tutto il cimitero verrà ritinteggiato o rintonacato nelle parti ammalorate.