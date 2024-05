È subito grande pubblico. Nella folla tifosi da tutto il mondo: "Imola? Una città bella e verde"

Il weekend del Gran Premio è cominciato e viale Dante è stato percorso tutto il giorno da un intenso flusso di tifosi. Un entusiasmo e una folla così per un venerdì di prove libere non si vedevano da molto tempo.

Persone provenienti da tutto il mondo hanno colorato le strade con bandiere colorate e sorrisi. Tra i tanti turisti e tifosi presenti per il weekend, c’è qualcuno che ha addirittura fatto un volo intercontinentale per assistere a questo evento, come Reshma e Rhea, provenienti da New York.

"Siamo arrivate ieri e staremo qui fino a domenica, alloggeremo a Bologna – racconta Reshma –. Siamo davvero molto cariche, siamo fan della Formula 1 da sempre, ma è la prima volta che assistiamo alle corse dal vivo". Insieme all’entusiasmo per le gare, non mancano pareri positivi su Imola: "Non è la prima volta che veniamo in Italia, ma qui non eravamo mai state. È davvero una bella città – dice Rhea –. Trasmette tranquillità è verde e facile da girare. Sarà piacevole trascorrere del tempo qui fino a domenica".

In cammino per assistere alle prove libere pomeridiane, ci sono anche Anahita e Kiana, appena arrivate da Parigi: "Siamo atterrate stamattina, poi abbiamo preso il treno da Bologna ed eccoci qua – racconta Anahita –. Non vediamo l’ora che cominci. Staremo qui fino a domenica e vogliamo assistere a tutto dall’inizio alla fine, prove incluse". Concords l’amica Kiana: "Siamo fan della Ferrari da sempre, aspettavamo questo momento da mesi – dice –. Speriamo – conclude incrociando le dita – di poter incontrare Leclerc". Nella folla non mancano fan italiani. Tra cui Gabriele e Lorenzo, per cui si preannuncia un weekend pieno di entusiasmo. : "Veniamo da Cagliari e vogliamo viverci appieno tutti e tre i giorni", dice Lorenzo. "Abbiamo preso i biglietti mesi fa – racconta Gabriele –. Speriamo di portarci a casa una bella esperienza".

E ci sono anche degli imolesi che da sempre affollano il circuito in occasione dei grandi eventi. Il gruppo è seduto a una baracchina a godersi l’atmosfera. "Noi abbiamo preso i biglietti per sabato e domenica – racconta Eduard – Abbiamo i biglietti in zona Gresini, variante alta. Siamo riusciti a prenderli in tempo perché sono finiti tutti" Per Danilo Paldino, invece, l’evento rappresenta qualcosa che va oltre al semplice tifo, alla passione. È infatti titolare di un bar (il ‘Primo piano’) e il weekend sarà importante a livello lavorativo: "Sono felice non solo da fan, ma anche da titolare di un’attività – spiega –. Spero che questi giorni non portino solo entusiasmo e contentezza nelle persone, ma che permettano al mio locale di ampliarsi sempre di più e di crescere. Così come me lo auguro per tante altre attività di Imola".

Francesca Pradelli