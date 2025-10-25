È tempo di rievocazione: due giorni di festa storica alla Rocca

Due giorni di festa per celebrare la storia. Oggi e domani alla Rocca di Dozza, aperta al pubblico dalle 10,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,30 (domenica chiusura serale anticipata di un’ora, ndr), tornerà l’evento rievocativo ‘Accadde a Dozza…’ giunto alla sua dodicesima edizione. Un appuntamento, che negli anni ha raccolto tanti consensi e richiamato migliaia di visitatori, sviluppato grazie alla sinergia organizzativa tra l’associazione ‘Società dei Vai’ di Bologna, la Fondazione Dozza Città d’Arte e il municipio locale. Un salto indietro nel tempo per raccontare l’epopea del castello che domina l’antico borgo dei muri dipinti. Una fortezza costruita attorno alla metà del XIII secolo ed arrivata ai giorni nostri, nella sua poliedrica versione museale, attraverso la trasformazione in residenza rinascimentale avvenuta nel ‘500.

L’evento è ormai diventato un tassello irrinunciabile nel calendario della Rocca grazie ai suoi approfondimenti tematici curati da rievocatori storici. Nel corso del fine settimana, infatti, il castello farà un balzo nel passato e riprenderà vita secondo le datate usanze: ricostruttori in abiti medievali e rinascimentali, visite guidate alle sale della fortezza a cadenza regolare ogni mezz’ora, banchi didattici e dimostrazioni per riattualizzare la quotidianità di nobili, popolani, mercanti e cavalieri. Una bella modalità per scoprire le collezioni del museo e capire qualcosa di più sull’evoluzione di abbigliamento e armamenti tra Medioevo e Rinascimento. Negli spazi della Rocca saranno ricreate scene di vita quotidiana: dalle abitudini alimentari ai giochi per bambini passando per la cura dell’igiene personale e l’utilizzo di armi come spade e archi. Da non perdere la mostra di ricettari e trattati di buone maniere ottocenteschi che, uniti ai documenti scoperti in Archivio di Stato dallo storico Federico Marangoni, racconteranno al pubblico i regolamenti per la servitù della famiglia Malvezzi-Campeggi e la vita all’interno della dimora durante il XIX secolo.

"Da più di dieci anni con ‘Accadde a Dozza’ raccontiamo la storia del più noto monumento del borgo attraverso aspetti semplici e quotidiani di chi lo ha abitato – spiega Marangoni, presidente di quella ‘Società dei Vai’ al timone dell’iniziativa –. Un modo per rendere fatti e avvenimenti dell’antichità più vicini, reali e alla portata del grande pubblico. La rievocazione storica è una soluzione efficace per fare divulgazione senza rinunciare alla qualità". Per Lisa Emiliani, presidente della Fondazione: "Il passato torna d’attualità a Dozza – aggiunge –. Una serie di dettagliate ricostruzioni di scene di vita di 500 anni fa, e un’esperienza di visita unica e particolare, per tornare ad uno dei periodi di maggiore splendore della nostra Rocca".