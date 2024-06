È tornata Estate Ragazzi. Oltre cento animatori tra l’oratorio e il paese

Trent’anni di attività alle porte dell’estate dedicata ai bambini di Osteria Grande, con una squadra di oltre cento educatori impegnati in quattro settimane.

Si chiama "Estate Ragazzi", ed è l’attività che la parrocchia di Osteria Grande porta avanti da sei lustri, avviandola non appena si conclude l’anno scolastico per garantire a bambini e ragazzi quattro settimane all’insegna di giochi, di sport, di gite e di momenti di riflessione.

Quest’anno il percorso si concluderà il 5 luglio, con segreteria aperta per le prenotazioni ogni giorno dalle 7.30 alle 9.30.

I ragazzi in età di scuole elementari e medie saranno suddivisi in quattro squadre e saranno seguiti da animatori che resteranno gli stessi per tutta la durata della iniziativa.

Tutte le attività verranno svolte tra l’oratorio ed il paese, con partecipazione a giochi ambientati, canti, balli e attività manuali, uscite in piscina e gite di una giornata.

Nutritissimo, si diceva, il gruppo degli animatori, oltre un centinaio, a dimostrazione di quanto questa attività estiva della Parrocchia di San Giorgio in Varignana coinvolga davvero tutta la comunità giovanile di Osteria Grande, e non soltanto le fasce più giovani dei partecipanti (che ogni estate sono più di 300 nell’arco delle quattro settimane).

Quest’anno, in particolare, l’organizzazione ha deciso che anche ragazzi e ragazze al di sotto dei 16 anni vivranno la loro esperienza di animatori, coinvolgendo nelle attività gli ospiti più piccoli. Negli anni alle attività tradizionali se ne sono aggiunte altre selezionate dagli organizzatori: tra queste i ‘Bans’, ovvero canti mimati accanto a o destrezza eseguiti all’interno della squadra o tra le squadre.

Altri giochi, poi, sono i ‘lavoretti’, ovvero piccole opere create dai baby protagonisti tenendo bene a mente il tema che fa da filo conduttore dell’attività: il riciclo e il risparmio. E tra gare e competizioni sportive e non, ci sarà spazio anche per giochi di riflessione basati su musica, immagini e linguaggio. Per tutte le informazioni, è attivo il numero di telefono 353.4092942. Claudio Bolognesi