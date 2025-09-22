Ebe Stignani gremito per i bambini ’Il Grillo d’oro’ conquista tutti

Un teatro gremito e un’aria di grande coinvolgimento hanno accompagnato lo spettacolo corale ‘Armonie di voci oltre il sipario’, andato in scena ieri pomeriggio all’Ebe Stignani. L’evento, organizzato dal coro ‘Il Grillo d’oro’ in collaborazione con il Comune e la direzione artistica dell’associazione bolognese ‘Forme sonore’, ha visto salire sul palco oltre un centinaio di bambini, bambine, ragazzi e ragazze da varie regioni. Il nome ‘Armonie di voci oltre il sipario’ vuole richiamare quello che c’è oltre il tendone. In questo caso, oltre all’esibizione che ha conquistato lo Stignani con il variegato programma musicale c’è stata una giornata di laboratori, prove e momenti di confronto tra gli appassionati del canto. A guidare artisticamente il progetto, due figure di rilievo del panorama corale: Sabrina Simoni, nota per la sua esperienza trentennale nella coralità infantile, e Siro Merlo, musicista e compositore. Ad animare il palco, a rotazione, sono stati: il Piccolo Coro Melograno di Firenze sotto la guida di Laura Bartoli, i Piccoli Cori Valcuvia di Azzio (Lombardia) con la direzione di Margherita Gianola, il Baby Coro di Verona curato da Marta Benciolini, il Coro Arcobaleno di Limana (Veneto) affidato a Donatella Triches e, infine, il Grillo d’oro di Imola con la direzione della loro presidente Barbara Bendandi, e Valentina Roncassaglia.

Anche se ogni gruppo ha portato in scena la propria identità musicale a turno, il culmine dell’evento sono state le due esibizioni corali collettive. Una all’inizio e una alla fine, dove decine di voci, chi sul palco, chi oltre il sipario in platea o in galleria, con storie e provenienze diverse, si sono intrecciate coinvolgendo anche il pubblico. Lo spettacolo da standing ovation si è rivelato un momento prezioso di condivisione e crescita, reso possibile dalla passione comune per il canto. "L’idea nasce per far conoscere la bellezza della coralità – ha affermato Bendandi –, oltre che di permettere nuovi incontri che possano arricchire".

Aleksandra Arandelovic