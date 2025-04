Eccellenza Montecatone: "Sostenere le Unità spinali. Serve il registro nazionale dei pazienti mielolesi"

"Le Unità spinali in generale e l’Istituto di Montecatone in modo particolare, costituiscono per noi, mielolesi, l’unico punto di riferimento, in ambito sanitario, per tutta la durata della vita, dopo la fase acuta". Così Filippo Preziosi, presidente del Comitato Consultivo Misto a Montecatone, durante il collegamento con Palazzo Chigi promosso in occasione della Giornata Nazionale della Persona con Lesione Midollare, che si è celebrato alla presenza dei ministri della Salute, Orazio Schillaci e per le Disabilità, Alessandra Locatelli. In prima linea anche Vincenzo Falabella, presidente Faip e Adriana Cassinis, presidente Sims. Preziosi, intervenuto in rappresentanza degli utenti e delle loro famiglie, ha evidenziato l’importanza dell’individuazione precoce e degli interventi tempestivi per trattare le numerose complicanze conseguenti alla mielolesione sottolineando la necessità di creare una rete tra le unità spinali con il supporto del Ministero e di istituire un registro nazionale dei mielolesi, elementi essenziali per definire politiche adeguate ai bisogni delle persone con lesione midollare.

Un evento importante e sentito grazie alla crescente consapevolezza su un tema di forte impatto sociale che Montecatone ha articolato in due momenti principali: il collegamento mattutino dall’Istituto e l’iniziativa pomeridiana dal titolo ‘Scendi in pista con Montecatone’ in Autodromo a Imola.

A Montecatone e Imola anche l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, il quale ha sottolineato che "ogni anno in Italia circa 2.500 persone subiscono una lesione al midollo spinale e in larga parte hanno meno di quarant’anni".

"L’istituto di Montecatone è uno dei più avanzati a livello nazionale per la cura di questi pazienti, a cui offre percorsi terapeutici e di riabilitazione straordinari. La Regione Emilia-Romagna farà di tutto per sostenerlo. Ma è fondamentale che anche a livello nazionale non venga ridotto, ma aumentato il numero di posti letto dedicati alle Unità spinali, strutture che richiedono un’altissima e indispensabile specializzazione. È necessario investire su queste realtà – ha concluso Fabi – perché oggi grazie a tecnologie e materiali sempre più avanzati e innovativi, e a professionisti di grande competenza su cui la nostra regione può contare, è possibile dare nuove speranze e prospettive di vita ai pazienti paraplegici o tetraplegici".

Al termine del collegamento, l’assessore ha visitato la struttura accompagnato dal Commissario Straordinario del Mri, Mario Tubertini che ha evidenziato "l’importanza cruciale delle unità spinali in Italia per la gestione di pazienti fragili, dalla fase acuta fino alla dimissione".

"Ritengo inoltre, come anticipato da Preziosi e come più volte da noi sottolineato, che l’istituzione di una rete nazionale di unità spinali favorirebbe una ricerca più approfondita e mirata e, inoltre, promuoverebbe la condivisione di pratiche efficaci in questo specifico ambito medico", ha concluso Tubertini.

Nel pomeriggio, infine, favorito da ottime condizioni meteorologiche, l’Autodromo ha ospitato “Scendi in pista con Montecatone”, un incontro non competitivo aperto a tutti – cittadini a piedi, persone in carrozzina e in handbike – arricchito da attività complementari come tennis tavolo e pet therapy.

"Siamo orgogliosi – ha detto Giancarlo Minardi, presidente di Formula Imola – di ospitare l’evento ‘Scendi in pista con Montecatone’ all’Autodromo di Imola, in occasione della Giornata Nazionale della Persona con Lesione Midollare, un’iniziativa che incarna perfettamente i valori di inclusione e solidarietà. Il nostro circuito non è solo un luogo di competizione, ma anche un punto di incontro per la comunità, dove lo sport diventa un veicolo di unione e condivisione. La partecipazione delle persone con lesione midollare e l’impegno delle associazioni coinvolte dimostrano quanto sia importante garantire a tutti l’accesso allo sport e al movimento. Formula Imola è fiera di poter contribuire a questa causa e di mettere a disposizione il proprio spazio per un evento che ha un profondo significato sociale. Ringraziamo tutti gli organizzatori e i partecipanti per il loro impegno e per aver reso possibile questa giornata speciale".

red. cro.