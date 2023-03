Eccellenze della gastronomia Un laboratorio di sfoglia e tortellini Lo Scappi fa scuola in Austria

L’eccellenza enogastronomica emiliano romagnola sbarca in Austria grazie all’istituto Alberghiero "Scappi" di Castel San Pietro. La scuola, guidata in trasferta dalla dirigente Patrizia Parma, ha vissuto una settimana di scambio a Vienna, alla Tourismusschule 21, istituto alberghiero austriaco, vivendo un’esperienza formativa che avrà, promette proprio la Preside, "nuove tappe anche nei mesi e negli anni a venire", sottolinea anticipando che "già ad aprile saranno gli allievi della Tourismusschule 21 a venirci a trovare a Castel San Pietro".

Protagonisti della settimana viennese sono stati i ragazzi della 5°A, accompagnati dagli chef Fabrizio Gnugnoli, Luca Ponti e dall’insegnante di inglese Valentina Gamberi, ruolo imprescindibile quello di quest’ultima visto che, sottolinea la Dirigente Parma, "nel corso della settimana i nostri allievi si sono rapportati con quelli austriaci parlando sempre e soltanto in inglese". Un’esperienza formativa anche dal punto di vista linguistico, dunque, anche se, inevitabilmente, il ruolo da protagonista l’hanno recitato i prodotti d’eccellenza della nostra enogastronomia, con lo "Scappi" che ha ‘esportato’ in terra austriaca salumi, vini, formaggi, miele ed altri prodotti grazie al supporto delle aziende Villani Salumi, Consorzio del Parmigiano Reggiano, Olitalia, Consorzio Italiano Tutela della Mortadella Bologna, Molino Naldoni, Tre Monti Azienda Agricola, Caseificio Comellini, Dolciaria Naldoni, Osservatorio del Miele Castel San Pietro Terme, Fratelli Pedini Dolciaria. Gli austriaci, così, aiutati dai baby-chef italiani, durante la settimana hanno imparato nei laboratori della loro scuola a tirare la sfoglia, a realizzare i tortellini, ad abbinare prelibatezze come miele e scquaquerone. In cambio, hanno insegnato agli studenti castellani i segreti della cucina austriaca. A chiudere l’esperienza, una cena di Gala che si è svolta l’ultima sera alla presenza delle autorità del 21° distretto e della dott.ssa Valeria Gravagno, Primo Segretario di Legazione dell’Ambasciata d’Italia in Austria. Lo scambio tra i due istituti alberghieri è stato reso possibile grazie "al fondamentale supporto della Regione Emilia Romagna attraverso l’assessorato al Turismo guidato da Andrea Corsini", ha tenuto più volte a sottolineare la dirigente Parma, che ad aprile aprirà le porte del suo ’Scappi’ agli studenti di 5° del Tourismusschule 21 di Vienna.

Claudio Bolognesi