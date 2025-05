Eccidi di Pozzo Becca e via Aldrovandi. In due libri gli atti inediti dei processi

In quei faldoni ingialliti dal tempo all’Archivio di stato è rimasto ’congelato’ per settant’anni un capitolo tragico della storia imolese. I fatti, ma soprattutto gli atti collegati ai processi per gli eccidi di Pozzo Becca, Cologna Veneta e via Aldrovandi diventano due volumi (’Imola 1945, vittime e colpevoli) promossi dall’Archivio diocesano di Imola ed editi da il Nuovo Diario Messaggero. "A ottant’anni dalla Liberazione – spiega Andrea Ferri, curatore dei volumi e direttore dell’Archivio nel palazzo vescovile –, il nostro obiettivo è quello di dare un valore storico a questo anniversario, mettendo a disposizione documenti mai pubblicati prima".

I due scritti andranno a battesimo domani alle 17 a Palazzo Sersanti, ospiti dell’evento il vescovo Giovanni Mosciatti, il sindaco Marco Panieri oltre al professore Unibo di Storia contemporanea Luca Baldissara e Marco Orazi del Cidra (Centro imolese documentazione resistenza antifascista e arte contemporanea). La doppia pubblicazione comprende, oltre agli atti processuali, indagini dei carabinieri, testimonianze dell’epoca "rimaste ’congelate’ per settant’anni e recuperate all’Archivio di stato di Bologna – prosegue Ferri –, con lo scopo di mettere a disposizione fonti storiche e permettere a tutti di informarsi legittimamente".

E’ così che si è arrivati a scoprire nuovi dettagli sulla tragedia di Pozzo Becca, quando il 12 aprile 1945 le brigate nere di Imola e un reparto di SS prelevarono i prigionieri partigiani dalle carceri della Rocca e ne uccisero 16, sbarazzandosi poi dei corpi nel pozzo. "Fra i principali accusati – spiega Ferri –, vi è un 16enne di nome Ugo Lambertini, che si difese dicendo di essere stato costretto a tradire". I documenti "dicono di quattro persone riconosciute colpevoli dai processi, che però si faranno pochissimi anni di carcere, uscendo grazie a varie amnistie negli anni ’50.

Oggetto dell’altro volume è l’eccidio di via Aldrovandi. Trentadue giorni dopo il pozzo Becca, i partigiani prelevano dal carcere di Verona alcuni componenti delle Brigate nere di Imola per portarli in città perché venissero giudicati. Ma, all’altezza di via Aldrovandi il camion con i prigionieri viene assaltato e 12 persone vengono linciate dalla folla. "Un processo quest’ultimo – chiude Ferri –, interrotto nella fase istruttoria, con gli accusati che fecero solo il carcere preventivo".

g. t.