Eccidio di Monte Sole, 79 anni dopo. Il Comune ha partecipato alla commemorazione

Il presidente del Consiglio Comunale Tomas Cenni, accompagnato dalla consigliera comunale

Fabrizia Capitani, ha rappresentato il Comune di Castel San Pietro alla

commemorazione del 79° anniversario degli Eccidi di Monte Sole, che si sono tenute a Marzabotto. Per l’occasione l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, presidente della Cei ed emissario del Papa per la pace in Ucraina, ha celebrato la messa e l’orazione funebre. L’eccidio di Monte Sole è stato una delle più sanguinose stragi di civili della Seconda guerra mondiale, che si consumò tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944.

Secondo le stime più recenti, successive al processo, l’eccidio provocò almeno 770 vittime, di cui 217 bambini, 392 donne e 132 anziani.