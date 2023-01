Ecco come sosteniamo le famiglie

Giulia

Naldi*

Anche in un comune come il nostro, tra i primi nell’area metropolitana bolognese per ricchezza e qualità della vita, il calo delle nascite comincia ad assumere una dimensione da non sottovalutare. Sono stati solo 126 i nuovi bambini registrati all’anagrafe nell’anno 2022, 65 di genere maschile, 61 di genere femminile. Pur notando una tendenza altalenante negli ultimi cinque anni, siamo ben lontani dal picco di 207 nascite raggiunte nel 2010. Eppure a Castel San Pietro Terme sono tante le politiche che l’Amministrazione comunale mette in campo a sostegno delle nuove famiglie: servizi educativi alla portata di tutti con scontistiche sulle rette applicate in modo proporzionale ed equo in base alla fascia di reddito dei richiedenti anche grazie al sostegno della Regione; abbattimento totale dei costi per i nuclei più fragili e segnalati dai servizi sociali, tempi prolungati di frequenza e con aperture nei mesi estivi (centri estivi pure per la fascia d’età 0-3), riduzione delle liste d’attesa e percorsi speciali in ludoteca per i piccoli che non sono inseriti al nido. E ancora: il ciclo ‘Genitori e figli – istruzioni per l’uso’ promosso insieme all’assessorato alla Cultura che propone la presenza di pedagogisti per accompagnare le famiglie nelle diverse fasi della crescita della prole.

Essere un territorio molto attrattivo per l’enorme presenza di spazi verdi e con un welfare di qualità il più possibile inclusivo, però, non basta. Le nuove generazioni scontano sulla propria pelle condizioni lavorative sempre più precarie e in tutta Italia le statistiche Istat segnalano ormai da anni un ritardo diffuso nell’emancipazione dalla famiglia di origine. A ciò si accompagna l’assenza di politiche nazionali a favore della stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e un ritorno all’esaltazione della famiglia tradizionale a dispetto della sempre crescente richiesta, e non solo da parte delle donne, di azioni a favore della conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

*Assessora Welfare

e Politiche educative

a Castel San Pietro