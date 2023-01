Ecco i fondi per le donne vittime di violenza

La piaga della violenza sulle donne è sempre aperta e, anzi, si aggrava. Consapevole che su questo fronte non bisogna mai abbassare la guardia e che occorre fare sempre di più, il Comune mette in campo risorse (circa 110mila euro) e le distribuisce a quelle associazioni in prima linea nel dare sostegno alle donne, a tutte le donne. In ambito metropolitano, c’è un gruppo di lavoro che comprebde oltre ai centri di Bologna i centri antiviolenza dell’Imolese. Il gruppo si è incontrato per rinnovare l’accordo in scadenza; accordo prorogato fino al 2024. L’intesa prevede che i Comuni della Città metropolitana di Bologna eroghino un contributo economico annuale alle associazioni che garantiscono i tre livelli di attività (ospitalità in pronta accoglienza; ospitalità in seconda accoglienza; consulenza, ascolto e sostegno). Il contributo è calcolato in rapporto ai residenti censiti in ciascun comune ed è pari a 0,1727 euro per ogni persona. E quindi: al Nuovo Circondario Imolese andranno 12.136 euro, a titolo di compartecipazione all’Accordo metropolitano per realizzare interventi in pronta accoglienza, di ospitalità in seconda accoglienza, di consulenza, ascolto e sostegno per le donne hanno subito violenza (il Nuovo Circondario Imolese è per il Distretto imolese il soggetto incaricato di erogare il contributo annuale a Trama di Terre che garantisce i tre livelli previsti dall’accordo metropolitano). All’associazione Trama di Terre andranno quindi 87.972 euro in proporzione ai posti letto e alle ore di apertura del centro antiviolenza; all’associazione PerLeDonne arriveranno 11.661 euro, calcolati in proporzione alle sole ore di apertura del centro.

Le associazioni beneficiarie dei contributi che in ultima istanza arrivano dalla Regione garantiscono dunque diversi livelli di assistenza alle donne vittime di violenza (non solo fisica, sia chiaro). Ci sono posti letto, consulenti di vario tipo, esperti legali ecc., in grado di accompagnare le vittime nella prima accoglienza, nella seconda e nel percorso di ‘ritorno alla vita’, mai facile e spesso costellato di problemi. Le associazioni lo sanno bene, e agiscono di conseguenza. In ogni caso, se una donna risiede nell’Imolese, subisce violenza e ha bisogno di aiuto può chiamare il 393 5596688 di Trama di Terre o il numero nazionale 1522, 24 ore su 24. Il centro Antiviolenza di PeLeDonne risponde invece al 370 3252064 dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì (oppure mail a [email protected]).