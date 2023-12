Ecco il bilancio di previsione. Cantieri per ripristinare le strade. Scuola, bloccati gli aumenti

Nuovi investimenti, fondi ai servizi sociali e avanti con i lavori pubblici. Sono alcuni dei punti al centro del bilancio di previsione di Dozza che verrà presentato ai cittadini nell’incontro pubblico di sabato alle 10.30 in Sala Martelli a Toscanella. Il Comune guarda con fiducia al futuro nonostante un ultimo quadriennio passato tra pandemia, inflazione, rincari energetici e alluvione. Tra le pagine dello scritto occupa un posto di rilievo il terzo settore che vivrà di nuovi investimenti. Dopo i consensi raccolti a livello nazionale dal progetto ‘Dozza con Te’, l’ente di via XX Settembre insisterà su auto-mutuo aiuto, sostegno e conoscenza approfondita delle esigenze della comunità sfruttando il rodato asse fra pubblico e associazioni. Confermati il bonus ‘A piccoli passi’ per supportare le famiglie con figli a carico e il blocco degli aumenti delle rette scolastiche. Saranno più di 170mila euro, invece, i fondi destinati ai servizi sociosanitari e sociali con l’incremento delle disponibilità per assistere i minori in condizione di disabilità e i nuclei in difficoltà a pagare gli affitti. Immutata, come negli ultimi dieci anni, l’imposizione fiscale comunale.

Capitolo ripristino post alluvione. Le principali frane del territorio dozzese saranno oggetto di interventi risolutivi condivisi con la struttura commissariale che ha dato il via libera ai cantieri per il recupero di via Sant’Anastasia (768mila euro), Casette Molino (597mila) e Rio Sabbioso (154mila). Nel 2024, poi, sarà approvato il nuovo piano di Protezione Civile e si lavorerà alla costituzione di un gruppo di persone, o associazione di volontari, specializzate nel comparto. Barra a dritta su efficientamento energetico e tutela dell’ambiente. Dall’approvazione del nuovo Pug alla sottoscrizione della convenzione per realizzare le opere di adduzione del nuovo casello autostradale che vedrà la luce nel 2027. Senza dimenticare il collocamento di una trentina di contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta. Tra i lavori pubblici cresce l’attesa per la riqualificazione della scuola ‘Toschi Cerchiari’ di Dozza e dell’ex bocciodromo di Toscanella, cantieri ritardati dalla crescita esponenziale dei costi delle materie prime. Pronte a partire le opere per ammodernare l’area sportiva di via Pietro Nenni nella frazione. In Rocca si lavora già al restauro del Salone Maggiore con il mirino puntato sulla miglioria degli spazi verdi esterni al castello come previsto dai progetti Atuss. Riqualificazione e messa in sicurezza stradale anche per le vie Monte del Re e Longo.

Nuovo corso per la gestione cimiteriale che passerà a Solaris tra l’installazione di nuovi ossari e la realizzazione di un’area per spargere le ceneri. Procede il project financing con la ditta Aldrovandi per l’illuminazione pubblica così come in municipio continua il restyling energetico finanziato dal Pnrr. In rampa di lancio lo studio di fattibilità di rigenerazione urbana e autonomia energetica del ‘Centro Polivalente Comunale’ di Toscanella e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.