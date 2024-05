Ecco ’Il Centro fiorisce’. Musica e balli nelle piazze, negozi aperti fino a sera

Torna oggi l’appuntamento, ormai classico, con ‘Il Centro fiorisce a maggio – È festa per gli acquisti’. Tantissime le iniziative in programma grazie alle attività commerciali che saranno protagoniste nel cuore della città con promozioni, sfilate ed eventi musicali. Il tutto accompagnato da animazioni e spettacoli che inizieranno già nel pomeriggio, con il fulcro nelle tre piazze principali del centro storico. La giornata sarà inaugurata, al mattino, con il tradizionale mercato ambulante e l’apertura dei negozi che rimarranno eccezionalmente aperti fino a sera.

La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale con il supporto delle associazioni di categoria Confcommercio Ascom, Confartigianato, Confesercenti e Cna e di numerose attività commerciali e pubblici esercizi attivi in centro storico, nell’ambito del progetto Terre&Motori. La manifestazione gode del contributo della Regione e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e del sostegno di gruppo Hera e della Bcc ravennate forlivese e imolese.

Il pomeriggio di festa sarà inaugurato dal gruppo Canterini e danzerini romagnoli Turibio Baruzzi, che animeranno il centro storico a partire dalle 16 con balli e canti della tradizione in un percorso itinerante che si concluderà in piazza Medaglie d’oro.

Piazza Matteotti si animerà invece a partire dalle 18 con Moreno il Biondo e Romagna 2.0 e il suo ‘Viaggio nella musica popolare’.

Alle 21 sarà poi di scena lo spettacolo con Paolo Ruffini, che torna nuovamente da protagonista in città, presentato dalle conduttrici di Sky Federica Masolin e Mara Sangiorgio. Saranno presenti, inoltre, street-food delle aziende agricole del territorio, che faranno assaporare le loro prelibatezze direttamente dalla terra alla tavola.

In pizza Gramsci i locali offriranno attrazioni musicali fino a tarda sera, mentre piazza Caduti per la Libertà sarà allestita dal pomeriggio per ospitare esibizioni di ballo artistico. In piazza Mirri, salotto ricco di iniziative che collegherà la porta al cuore del centro storico e in piazza Medaglie d’oro il Monnalisa Cafè presenta cover dei grandi artisti.

"È un momento speciale dedicato al nostro centro storico e a tutte le attività che si impegnano quotidianamente per renderlo uno splendido salotto commerciale naturale – dichiara l’assessore Pierangelo Raffini –. Una festa dedicata a tutti gli imolesi, ma che speriamo possa attrarre anche i visitatori che vorranno scoprire la città in un giorno di festa".