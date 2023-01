Ecco il comitato per la Schlein

Costituito il comitato imolese che sostiene la deputata Elly Schlein, ex vicepresidente della Regione, nella corsa al vertice della segreteria del Pd contro il governatore Stefano Bonaccini. Ne fanno parte, tra gli altri, gli assessori Elisa Spada (Imola) e Fabrizio Dondi (Castel San Pietro). La referente sarà Stefania Pernisa. "Un comitato che ci rende molto orgogliosi per la sua ricchezza ed eterogeneità", spiegano i promotori, che domani alle 10 si presenteranno ufficialmente al circolo Arci Estro di via Aldrovandi. Ci sarà anche Antonio Mumolo, consigliere regionale del Pd e coordinatore della mozione Schlein in Emilia-Romagna.