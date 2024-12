Ecco il Consiglio dei ragazzi: "Giovani al centro del paese"

A Borgo Tossignano, con la seduta di insediamento nella sala consiliare del municipio, è entrato nel vivo il percorso di costituzione del ‘Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze’. Il progetto, che era stato annunciato durante la campagna elettorale di qualche mese fa dal sindaco Mauro Ghini, ha aggiunto un tassello importante con la composizione della rosa dei giovani eletti. Già, perché dopo una fase di preparazione, confronto e votazione condotta dai docenti della sede locale dell’Istituto Comprensivo ‘San Bartolomeo Apostolo’, sono ora pubblici tutti i nomi dei membri del sodalizio.

Dieci gli eletti: Leonardo Galeotti, Sole Cipriani (4°A Primaria), Carlo Buscaroli, Aurora Castellana (4°B Primaria), Raffaele Zanini, Alice Manzoni (5°A Primaria), Filippo Cantagalli, Margherita Innocenti (1°A Secondaria), Leudis Matos Guerrero, Giorgia Piersanti (2°A Secondaria), e cinque i supplenti Charlotte Vendemmia, Dafne Giorgi, Sofia Ennaji, Penelope Innocenti e Giada Giorgi.

"Un’esperienza gestita nella prima fase dalle insegnanti dell’Istituto Comprensivo che hanno sviluppato un progetto di educazione civica e stimolato gli alunni al confronto e al dibattito sulle proposte per il paese – ha spiegato l’assessore borghigiano Filippo Zanini con delega alla scuola che ha alimentato insieme al collega Antonio Maggio il progetto –. Questa novità è stata accolta dai ragazzi con grande entusiasmo e molti di loro hanno accettato la sfida della candidatura. Nella prima seduta sono stati proclamati gli eletti alla presenza della cittadinanza. In un secondo incontro, poi, i giovani cominceranno il confronto sui vari temi ed eleggeranno un loro portavoce che svolgerà la funzione di sindaco (o sindaca, ndr) dei ragazzi".

Soddisfatta l’amministrazione: "Un’iniziativa preziosa per il territorio che si inserisce in un più ampio progetto per mettere bambini e giovani al centro della vita del paese – sottolinea Zanini –. Siamo consapevoli della grande responsabilità che questo comporta. E’ una visione ambiziosa che impegnerà molte energie, risorse e che richiederà un’attenzione pedagogica costante. L’entusiasmo dei ragazzi, però, ci indica che questa è la strada giusta da percorrere e che merita il supporto di tutti i cittadini".