Ecco il film che difende la sanità pubblica

L’associazione ‘Noi Imola’, in collaborazione con Cinecircolo celluloide, organizza la proiezione di un film "per difendere la sanità pubblica". L’appuntamento con ‘C’era una volta in Italia-Giacarta sta arrivando’ è martedì 18 alle 21 al cinema Centrale (ingresso 5 euro). "Questo docufilm, ovunque venga proiettato, riempie le sale e anima sempre vivacissimi confronti – ricorda Valter Galavotti di ‘Noi Imola –. In un primo momento, avevamo pensato di farlo seguire da un dibattito pubblico. Ma poi considerata la durata, abbiamo ritenuto più opportuno rinviare un confronto sull’attuale situazione della sanità pubblica sia a livello nazionale che territoriale ad un incontro più strutturato che stiamo organizzando a maggio alla ‘La Stalla’ con la partecipazione di relatori molto qualificati". Lì, conclude Galavotti, "sarà possibile affrontare il tema in maniera più dettagliata, con particolare riferimento alla nostra regione".