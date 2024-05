Ecco il ’FuoriGp’. Villaggio di motori in piazza Matteotti. E poi mostre e show

In Comune l’hanno chiamato ‘FuoriGp’. E sulla scorta di quanto già avviene nella ‘carissima nemica’ Monza, che a sua volta si rifà a quel ‘Fuori Salone’ di Milano dove anziché la F1 a farla da padrone sono i mobili e il design, nasce per mettere insieme in un unico calendario tutti gli eventi che animeranno il centro storico nel weekend del Circus.

Epicentro della festa sarà piazza Matteotti, che ospiterà il villaggio ‘Terre e motori’ aperto venerdì dalle 12 alle 00.30, sabato e domenica dalle 10 alle 00.30. Ci saranno simulatori di guida, show di auto, giochi rinascimentali e street food del territorio. La sera musica dal vivo, la stessa che animerà piazza Gramsci e piazza Caduti per la Libertà. Degustazioni e iniziative varie anche in via Emilia Est e, in generale, un po’ in tutto il centro storico.

Ricco anche il menù di mostre ed esposizioni, in parte ereditate dal Mondiale Endurance e dal trentennale della morte di Ayrton Senna. Il pilota brasiliano è infatti protagonista, oltre che delle luminarie nel cuore della città, del percorso fotografico Magic al museo San Domenico (domani 18-22; venerdì 15-19; sabato e domenica 10-13 e 15-19) e di quello allestito da Marco Isola in via Appia (da domani a domenica 10-22). E ancora, tracce di Senna anche nella mostra di documenti legati all’Autodromo che sarà aperta in biblioteca comunale venerdì dalle 8.30 alle 18.45 e sabato dalle 8.30 alle 13. Vale la visita anche la mostra di Stefano Pierotti alla Salannunziata (venerdì 16-19; sabato e domenica 10-13 e 16-19). Ma il centro storico, e in particolare le vie Appia e Mazzini, ospiteranno anche esposizioni di auto a cura del Crame. In Municipio, ecco invece la mostra di Giovanni Cremonini (venerdì 7-18 e sabato 7-13 e 15-18) sempre dedicata alla F1. A far immergere i tifosi della Ferrari (e non solo loro) nell’atmosfera del Circus contribuiranno infine l’allestimento di bandiere lungo l’asse stazione-Autodromo, i totem colorati, le vetrine a tema e le girandole tricolori.

Domanì mattina alle 9 il teatro comunale Ebe Stignani tornerà a ospitare l’iniziativa ‘Il coraggio di sognare’ che coinvolgerà circa 400 studenti delle scuole superiori imolesi (c’è anche la diretta su YouTube). Ci saranno Stefano Domenicali (amministratore delegato di Formula One); Kimi Antonelli (giovane pilota bolognese della Mercedes); Andrea Ferrari (preparatore atletico di Charles Leclerc); Riccardo Musconi (ingegnere Mercedes F1); Mario Isola (direttore Motorsport Pirelli); Rachele Somaschini (pilota di rally); Carlo Vanzini (giornalista Sky F1); modera Carolina Tedeschi. Sempre domani, ma alle 18.30, in Municipio ci sarà la cerimonia di consegna (rinviata nel 2023) della ‘Chiave della città’ a Domenicali.

"La festa coinvolgerà il centro storico con il protagonismo dei locali, dei negozi e degli esercenti commerciali – sottolinea il sindaco Marco Panieri, affiancato in conferenza stampa dagli assessori Elena Penazzi (Autodromo), Pierangelo Raffini (Centro storico) ed Elisa Spada (Ambiente) –. Segnerà una ripartenza rispetto all’edizione annullata del 2023. Siamo pronti a rilanciare questo appuntamento, più forti e più tenaci di prima, come nello spirito più autentico della Romagna. Spero di vedere anche gli imolesi vivere questi giorni, impegnativi e complessi ma sicuramente gratificanti per la città. A chi verrà diciamo: Imola è pronta a riabbracciarvi in una città accogliente, dinamica e tutta da vivere anche al di fuori dell’Autodromo".