Ecco il mondo femminile al Jolly Debora Villa fa ridere e riflettere

Venerdì alle 21 andrà in scena al cinema Teatro Jolly in via Matteotti 99 lo spettacolo ‘Venti di risate’, di e con Debora Villa. La Villa, che festeggia con questo nuovo recital 20 anni di carriera, sale sul palco con gli sketch che l’hanno resa famosa e amata tra il pubblico. In scena uno spettacolo che raccoglie il meglio del suo repertorio, dalle gag sull’universo femminile e sulla varia umanità alle favole raccontate con graffiante cinismo comico. Passando per Adamo ed Eva, Debora ci racconterà cosa succede ad una donna quando raggiunge i nannaranannannanni. Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache, Debora sarà un’onda travolgente, cinica e intelligente.

Tra televisione, radio, cinema e teatro, Debora è riuscita e riesce sempre ad alternare ruoli comici o di conduttrice brillante, a ruoli drammatici in fiction tv. Paolo Rossi, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Aldo Giovanni e Giacomo, Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Claudio Amendola, Enrico Bertolino, sono solo alcuni dei grandi artisti con cui ha lavorato. Lo spettacolo fa parte della stagione 2022-23 al Jolly con la direzione artistica di Dario Criserà e il patrocinio del Comune ed è inserito nell’abbonamento “Cabaret”.

Prenotazioni sms o whatsapp: 333 94 34 148 - [email protected] Info: www.teatrojolly.net