Ecco il Nido alla paritaria ’Maria Immacolata’

La scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria ‘Maria Immacolata’ di Casalfiumanese compie 70 anni e si regala la sua prima sezione del nido. Una settimana di celebrazioni per l’importante anniversario della struttura didattica collocata al civico 12 di via Libertà nel capoluogo del paese della vallata. La genesi nel dopoguerra legata alla figura di don Pio Cavina, e di altre generose persone, impegnate nell’accoglienza dei bimbi che vivevano in strada durante le ore di lavoro dei genitori. Il timone dell’asilo nelle mani delle suore di Santa Teresa e delle Tribbioline di Castel del Rio poi l’alternanza dei vari parroci coadiuvati da educatrici come le suore Davidica ed Emerenziana.

Dopo la benedizione di ieri da parte del vescovo Mosciatti, con tanto di sezione dedicata alla memoria di Assunta Magnani, mostra fotografica e proiezione di video a teatro, oggi sarà la volta di un pranzo comunitario e della musica dei Sound of Age. Il 26 laboratorio creativo per bimbi e famiglie insieme all’artista Maria Pia Montevecchi e il 30 quello di lettura e attività manuale tenuto da Selma. Con una bella novità: l’inaugurazione del primo ‘Nido Maria Immacolata’ con dieci posti per 0-6 anni. Un traguardo raggiunto grazie alla disponibilità di don Giuseppe Zanotti, della parrocchia, del Comune e della commissione tecnica circondariale. Senza dimenticare la dedizione di insegnanti e volontari per ottenere autorizzazione e accreditamento del nuovo filone baby.