Ecco il nuovo defibrillatore Palazzo Calderini ’coperto’

Un defibrillatore a Palazzo Calderini in memoria dell’avvocato Luciano Golinelli. Così le figlie Maria Alessandra e Nicoletta hanno deciso di ricordare il loro papà a dieci anni dalla sua scomparsa. Un regalo che la famiglia del legale imolese, morto il 14 maggio 2013 all’età di 85 anni, ha voluto fare al Comune. E, tramite appunto il Municipio, a tutta la cittadinanza; in particolare quella che ormai da circa tre mesi è tornata ad animare gli spazi dell’ex Pretura di via Cavour, nel cuore del centro storico, nuova sede del Giudice di pace e di vari uffici comunali.

La donazione è stata formalizzata dalla Giunta attraverso una delibera approvata nei giorni scorsi. E prende le mosse da una comunicazione indirizzata a fine giugno in Municipio appunto dalle figlie di Golinelli. Lo strumento sarà installato a Palazzo Calderini assieme a una targhetta dedicata alla memoria dell’avvocato imolese. L’accettazione della donazione destinata agli spazi dell’ex sede distaccata del tribunale di Bologna non comporta nessun onere di carattere finanziario a carico del bilancio del Comune, che ha stabilito di "esprimere sentitamente" alle signore Golinelli un "doveroso ringraziamento a nome della città" per la donazione del defibrillatore.

Decano degli avvocati imolesi, Golinelli era titolare dell’omonimo studio proprio in via Cavour. Era uno dei professionisti in assoluto più noti sotto l’Orologio, oltre che l’avvocato più rappresentativo del Foro di Imola. Classe 1927, aveva cominciato la propria carriera all’inizio degli anni Cinquanta, quando a Imola gli avvocati erano ancora pochi. E negli anni, tanti giovani professionisti sono passati dal suo studio per svolgere la pratica lavorativa. "Lo considero il mio padre professionale, colui che mi ha aperto la strada", aveva raccontato il legale Edore Campagnoli su queste pagine a maggio 2013, al tempo appunto della scomparsa di Golinelli.

"Una professionalità straordinaria, con una dedizione al lavoro unica – aveva ricordato invece Silvia Villa, che dieci anni fa era presidente dell’associazione avvocati imolesi –. Era il principe della Pretura".

Oltre all’attività professionale, Golinelli è stato per tanti anni consigliere di amministrazione della Cassa di Risparmio di Imola e presidente del Circolo Sersanti dal 1974 al 1981. Era socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e del Lions Club Imola Host, di cui è stato timoniere nel 1976-1977.