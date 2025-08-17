Ecco il nuovo libro di Lisa Laffi: viaggio con Isabella di Castiglia

La Spagna di metà ’400, la politica, la fede. La Reconquista, Cristoforo Colombo, l’Inquisizione. Tutto ha ruotato intorno alla figura della regina Isabella di Castiglia. Una donna che la scrittrice imolese Lisa Laffi, 43 anni, ha deciso di raccontare nel suo nuovo libro ’La regina dei due mondi’ (tre60), in uscita il 5 settembre. Un romanzo che arriva dopo tre anni di fatiche, tra studio e scrittura. "A Isabella di Castiglia dobbiamo la nascita della Spagna, la conclusione della Reconquista, la scoperta dell’America, ma anche la cacciata dalla Penisola Iberica di ebrei e mori e l’avvio dell’Inquisizione. Una donna che è tra le pochissime presenti nei libri di storia e già questo permette di capirne la grandezza. In un’epoca in cui le donne dovevano essere solo mogli, madri e pedine politiche, Isabella di Castiglia ha saputo prendere in mano il suo destino e costruire una grande nazione, la Spagna, che all’epoca non esisteva. Ha amato Ferdinando d’Aragona, l’uomo che ha sposato, ma ha amato soprattutto il suo popolo e la Cristianità, per i quali ha preso decisioni estremamente difficili che ho cercato di spiegare all’interno del libro", spiega Laffi, classe 1981, insegnante di mestiere e autrice teatrale e di saggi di storia. Proprio uno dei suoi libri, ’L’erborista di corte’, romanzo storico ambientato nel Regno di Napoli con protagonista Costanza Calenda, prima donna laureata in medicina nel mondo occidentale, è arrivato alle semifinali del concorso nazionale “Amalago”. A dicembre verranno annunciati i tre finalisti e nel giugno 2026 il vincitore assoluto.