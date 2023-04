Ecco il paese da inizio secolo agli anni ’60

I volti di un paese in tanti click. È nata una sera al bar con la volontà di raccogliere le fotografie dell’abitato e dei suoi personaggi più pittoreschi la mostra ‘C’era una volta il West – Castel del Rio e i suoi indimenticabili abitanti’. Un’esposizione di scatti storici dall’inizio del Novecento alla fine degli anni Sessanta che troverà spazio, il 23, 25, 30 aprile e 1 e 7 maggio, nei locali dell’ex Carisbo sulla centralissima piazza Repubblica. Un’idea bizzarra realizzata dagli amici Roberta, Paola, Marco e Alessandro e supportata dalla Pro Loco Alidosiana, dall’associazione foto-culturale ‘G.Magnani’ di Borgo Tossignano e dal locale Museo della Guerra.

"Avevamo in mente di fare qualcosa per Castel del Rio puntando sulla riscoperta di una carrellata di vecchie foto in nostro possesso – racconta Marco –. Da quando abbiamo divulgato l’iniziativa, che in origine doveva riguardare soltanto i bottegai e i volti più noti della comunità, ci siamo trovati sommersi di scatti. Ora ne abbiamo ben 800". Inaugurazione fissata in agenda il 23 alle 11 con un piccolo rinfresco a cui seguirà, nel pomeriggio, la proiezione di immagini al Bar Camaggi dal titolo ‘Liberi commenti con chi c’era’. Orari di visita per il pubblico su doppia fascia: dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Il 25, incastonata nel programma della Festa dei Fiori, la selezione di istantanee aprirà le porte già dalle 10 del mattino e dalle 14 dopo pranzo. Grande attesa per l’appuntamento del 30 quando, alle 11.30, protagonisti diventeranno la piazza del paese e i ricordi di chi l’ha vista mutare nel tempo. Un focus che si concluderà con la scelta della foto più bella. Il 1° maggio, invece, l’esposizione sarà impreziosita dalle serenate del ‘Cantamaggio’. Gran finale il 7 con un raduno di auto d’epoca.

m. g.