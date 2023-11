Ecco il piano urbanistico : "Il suolo sarà usato meglio"

Le giunte dei dieci Comuni del Circondario hanno assunto la proposta di Piano urbanistico generale, redatto in forma associata. Il Pug si incardina su dieci orientamenti relativi a quattro asset strategici: miglior uso del suolo, superando "la dimensione meramente quantitativa del consumo – assicurano dall’ente di via Boccaccio – per porre al centro dell’attenzione il modo in cui le aree libere possono essere utilizzate considerando le specificità del contesto in cui si interviene"; incrementare l’attrattività del Circondario e ridurre le disuguaglianze "attraverso il consolidamento e l’ampliamento di servizi di eccellenza e di opportunità di lavoro qualificato, il rafforzamento dell’accessibilità alle funzioni di scala metropolitana attraverso sistemi di mobilità sostenibile, e la qualificazione dei centri storici, degli ambiti di rigenerazione e dell’edificato sparso quali luoghi da valorizzare"; gli interventi sullo spazio pubblico per contribuire ad incrementare "la qualità dell’abitare e attrarre nuovi abitanti"; la rete ecologica "come parte essenziale dei centri urbani ed elemento attrattivo del territorio", e la resilienza agli effetti del cambiamento climatico e la sicurezza del territorio.

Tutti gli elaborati del Piano sono da oggi consultabili da parte di cittadini, imprese e professionisti online e dal 6 dicembre sarà possibile presentare osservazioni con i moduli a disposizione sul sito internet e allo Sportello unico Edilizia di ognuno dei dieci Comuni. La scadenza per la presentazione delle osservazioni è il 5 febbraio 2024. Le osservazioni saranno poi valutate nella fase di controdeduzione.

Il Circondario ha previsto, subito dopo le festività natalizie, un incontro pubblico di presentazione della proposta di Piano e laboratori partecipativi di approfondimento della strategia del Pug, declinata sui contesti locali. Per gli ordini professionali saranno organizzati incontri specifici.

"L’assunzione del Pug – dice Michele Zanelli, assessore delegato all’Urbanistica per il Circondario – rappresenta il primo risultato tangibile della collaborazione tecnica ed istituzionale del 10 Comuni attraverso l’Ufficio di Piano unificato, una struttura ormai collaudata che avrà un ruolo strategico nella gestione dell’attuazione futura del piano".

Per il presidente del Circondario, Marco Panieri, il Pug "racconta una volontà politica di questo territorio di pensare al futuro dei 10 Comuni in maniera sistemica e unitaria. Abbiamo diverse eccellenze, dall’attrattività produttiva ed economica dei comuni ubicati lungo la via Emilia alla necessità di valorizzare dal punto di vista agricolo e ambientale Vallata e Pianura, ma anche diverse sfide che riguardano tutti legate ai cambiamenti climatici e alla sicurezza del territorio".