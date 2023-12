Ecco il Portico della Legalità

Domani in via Cavour sarà allestito ‘Il Portico della Solidarietà e della Legalità’, dove la mattina dalle 9,30 alle 13 saranno presenti le associazioni di volontariato locali che presenteranno alla città le proprie attività solidali, per la prima volta tutte insieme, a sottolineare la capacità di collaborare e fare rete. Nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 saranno invece protagonisti i giovani del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi che accompagneranno i passanti e i partecipanti alla scoperta dei valori della legalità, del rispetto e della partecipazione attraverso un percorso di nove attività, fra giochi, laboratori creativi, letture, foto, video.

In particolare, sotto il portico, vicino al numero 43, i ragazzi presenteranno la proiezione del video dal titolo ‘Uno scherzo innocuo’, che è stato realizzato al laboratorio di videomaking svolto al Centro giovanile . Il progetto è finanziato da Comune e Regione.