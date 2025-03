Ecco ’Il ritorno del Gattopardo’. Vanity Fair in edicola con il Carlino

Un’opportunità unica per conoscere da vicino grandi personaggi internazionali e delle nostre città, ma anche per capire come sta cambiando il nostro modo di vivere, l’evoluzione del costume e i protagonisti di moda, attualità e spettacolo. E’ il senso del progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair. Così martedì 4 marzo sarà possibile acquistare in edicola Il Resto del Carlino e Vanity Fair insieme a solo 1,80 euro, ovvero al consueto prezzo del quotidiano.

Nel nuovo numero copertina dedicata a Deva Cassel, Saul Nanni, Benedetta Porcaroli e Kim Rossi Stuart, protagonisti di una delle miniserie più attese della stagione, Il Gattopardo, tratta dall’omonimo capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in uscita sulla piattaforma Netflix il prossimo 5 marzo. In quattro interviste esclusive, gli attori rivelano al magazine come hanno affrontato l’interpretazione di questo grande classico e raccontano anche di amore, famiglia e impegno sociale.

E sul set è tra l’altro sbocciato l’amore tra Saul Nanni e Deva Cassel: "Tutto è nato piano piano, in modo molto graduale. Ma si può immaginare – afferma lei – quanto sia bello iniziare una storia incontrandosi vestiti da principe e principessa?". E Kim Rossi Stuart scherza sul suo rapporto con i social: "Come il Gattopardo, appartengo a un’epoca ormai estinta. Non comprendo che cosa possa aggiungere la mia voce a quel marasma di post, informazioni, fake news...".