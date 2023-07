Ecco il Suzuki Bike Day Dall’Autodromo alla collina per aiutare gli alluvionati

Tutto pronto in Autodromo per la terza edizione (la seconda imolese) del Suzuki Bike Day, che oggi animerà il circuito e le colline sopra la pista in una bella giornata all’insegna della passione per il pedale in totale sicurezza. Prevista la chiusura al traffico, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti e dei mezzi a servizio della manifestazione, delle vie Pediano (parziale), Ascari, dei Colli (parziale), Bergullo (parziale), Lola (parziale), Ca’ Lunga Buore e Chiesa di Pediano. L’obiettivo degli organizzatori è quello si superare il record di iscritti del 2022, quando i partecipanti furono 1.800. Il traguardo è vicino: le iscrizioni online si sono chiuse mercoledì scorso superando quota 1.700 partecipanti, ma è lecito attendersi qualche altra centinaia di adesioni dal momento che era possibile procedere con l’iscrizione in loco anche ieri pomeriggio e sarà possibile farlo anche stamattina. La partenza alla francese è prevista dalle 8.30 alle 9.30 dall’Autodromo, con termine fissato alle 12.30.

Il tracciato è stato ideato dall’ex ct della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani. Si tratta di un anello di 41,3 chilometri che comprende l’asfalto dell’Enzo e Dino Ferrari e il percorso impiegato in occasione dei Mondiali 1968 e 2020, con le salite dei Tre Monti e della cima Gallisterna, dopo aver affrontato la salita del Mazzolano da Riolo Terme in direzione Imola, affrontando un dislivello totale di 710 metri e pendenze massime del 16%. Si toccherà anche uno dei tratti lungo i quali, nel 2024, sfrecceranno per la prima volta i protagonisti del Tour de France. Tre i punti di ristoro previsti, dove rifocillarsi durante il giro: uno in Autodromo, uno sulla salita del Mazzolano e uno sulla cima Gallisterna. Questo dato non deve impensierire i meno allenati: l’evento non è competitivo e chiunque può partecipare al Suzuki Bike Day, con qualsiasi tipo di bicicletta, muscolare o a pedalata assistita. Oltre a Cassani, parteciperanno all’evento anche gli atleti azzurri delle Nazionali degli sport del ghiaccio, di rugby e di triathlon.

Dopo l’alluvione di maggio, che ha costretto gli organizzatori a rivedere il tracciato nella parte del versante ravennate, Suzuki ha annunciato che verserà la stessa cifra raggiunta grazie alle iscrizioni (e destinata al Dynamo Camp, primo camp di terapia ricreativa in Italia per i bambini affetti da patologie gravi o croniche) alla Regione Emilia-Romagna per sostenere le popolazioni colpite dal maltempo. Nel corso della mattinata, ci sarà spazio anche per i più piccoli. Dalle 9.30 alle 13 appuntamento nel paddock con Suzuki Bike day Junior. Tante attività proposte dalla Vittoria Academy per tutti i giovani rider dai 6 ai 14 anni.