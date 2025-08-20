Sam, un addio pesante

20 ago 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Ecco il valzer dei presidi. In uscita tre dirigenti

Sono Petrone, Cuciniello e Neri: a fine mese saranno saluti dal sindaco

Tra poco si torna sui banchi

Cambi al vertice in vista per alcuni istituti comprensivi imolesi. Sono infatti in uscita i dirigenti scolastici Gabriele Petrone (Ic 1 - San Prospero, Mordano, Bubano, Sasso Morelli e Sesto Imolese), Teresa Cuciniello (Ic 6 – Pontesanto, Cappuccini, Rubri e Andrea Costa) e Rossana Neri (Ic 7 – Ponticelli e Pedagna). Tutti e tre saranno salutati a fine mese dal sindaco Marco Panieri e dall’assessora alla Scuola, Gianna Gambetti, vista la conclusione del loro servizio.

L’attività di nidi e materne comunali ripartirà già lunedì primo settembre. Per tutti gli altri, il suono della prima campanella del nuovo anno scolastico è fissato per due settimane più tardi, lunedì 15 settembre, mentre l’ultima giornata di lezioni sarà il 6 giugno 2026. Il via libera al calendario dell’anno scolastico 2025-2026 riguarda sia le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie), sia quelle del secondo ciclo del sistema di istruzione (superiori) e formazione (Iefp).

Le lezioni saranno sospese in occasione della commemorazione dei defunti, 2 novembre 2025, delle vacanze natalizie dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 e delle vacanze pasquali dal 2 al 7 aprile 2026. Il calendario scolastico 2025-2026 è stabilito dalla Giunta regionale in attuazione di quanto disposto con la propria deliberazione 353 del 2012, che individua sempre il 15 settembre come data di inizio delle lezioni, a meno che non ricada di sabato o domenica, nel qual caso si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

La stessa delibera prevede che ogni anno scolastico si concluda il 6 giugno, con la possibilità – se la data ricade di sabato o domenica – di anticipare la chiusura al giorno lavorativo precedente quello festivo o posticiparla, se necessario, per garantire la soglia dei 205 giorni di attività didattiche. Confermata la facoltà per le scuole dell’infanzia (3-6 anni) di anticipare la data di avvio e di posticipare quella di fine attività didattiche, con le modalità e nei limiti previsti dalla delibera della Regione: la scelta deve essere in linea con le finalità del Piano dell’offerta formativa e le decisioni degli organi collegiali della scuola interessata e richiede l’intesa con il Comune di appartenenza.

