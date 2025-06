Ecco la Casa del volontariato: "Qui un luogo di ’energie sociali’. Rete che tiene insieme generazioni"

Grande entusiasmo in tutta la comunità di Castel San Pietro Terme per la grande Festa del Volontariato, una giornata ricca di laboratori al mattino, con altissima partecipazione degli studenti delle scuole castellane, culminata poi nell’inaugurazione ufficiale della Casa del Volontariato, lo spazio di viale Oriani 3, accanto alla Casa della Comunità, dedicato alle associazioni castellane. "Oggi non inauguriamo soltanto un edificio, – ha sottolineato la sindaca Marchetti– ma celebriamo un’idea di comunità che prende forma, si rende visibile e si radica in un luogo simbolico e concreto: la Casa del Volontariato. Un progetto importante, che affonda le sue radici nel lavoro dell’Amministrazione Tinti, che voglio ringraziare per la visione e la determinazione. Senza quell’impegno iniziale, oggi non saremmo qui. Questa struttura nasce da un’idea precisa di welfare generativo, dove il pubblico non è solo erogatore di servizi, ma costruttore di relazioni e attivatore di energie sociali".

La scelta del luogo non è casuale: la Casa del Volontariato sorge accanto alla Casa della Comunità, cuore della presa in carico integrata della persona. "Qui prossimità fa rima con solidarietà, – ha ribadito la sindaca – e cura significa anche ascolto, presenza, costruzione condivisa di risposte. Dal 2002 il Coordinamento del Volontariato rappresenta un esempio straordinario di questa visione: 33 associazioni impegnate in diversi ambiti, dal sostegno alle fragilità all’inclusione sociale, dalla promozione della salute alla cultura, dall’educazione alla sicurezza urbana. Una rete che tiene insieme generazioni, esperienze e storie e che ha contribuito a rendere Castel San Pietro una città più coesa, viva e giusta. Ai giovani in particolare, diciamo oggi: questa è anche casa vostra. È da qui che passa la continuità del movimento solidale, è qui che mettiamo radici per non disperdere il capitale umano costruito in questi anni. La Casa del volontariato è la prova tangibile che la nostra città è ricca di solidarietà ed è pronta ad affrontare con coraggio e partecipazione le sfide di oggi e di domani". Centrali in tutti gli interventi i valori del volontariato nella vita della comunità e l’importanza dell’integrazione dei servizi sociosanitari, sottolineati in primis dal presidente della Regione, Michele de Pascale, orgoglioso che "non esista un ambito di vita del territorio in cui il volontariato non sia protagonista assoluto".