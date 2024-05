Ecco la Cer tra Comuni. Una comunità energetica per un futuro sostenibile

Una nuova comunità energetica che tocca due comuni. Da una parte Castel San Pietro, dall’altra Calfiumanese. Passa così, nei rispettivi Consigli comunali, la costituzione della Cer che era finita nel mirino di Fratelli d’Italia negli scorsi giorni.

Chiamata “In.Comune”, è stata approvata con provvedimento urgente e improrogabile. Si tratta così della prima comunità energetica rinnovabile pubblica che nasce nel territorio del Nuovo Circondario Imolese e di una delle prime in tutta la regione dell’Emilia-Romagna. Come riporta infatti la delibera approvata a Castel San Pietro, la neonata Cer “In.Comune” "intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento

delle condizioni e all’utilizzazione accorta e razionale dell’ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell’attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici".

Inoltre, la Cer si propone come progetto pilota, utile ad acquisire un adeguato livello di know-how da estendere all’intera comunità e al territorio nel suo complesso. "Una scelta quindi che guarda al futuro, a una maggiore sostenibilità, con uno strumento concreto per combattere la povertà energetica", prosegue l’amministrazione in una nota. Come modello organizzativo, i due Comuni fondatori hanno scelto quello della “fondazione di partecipazione”, poiché risulta il più efficace e funzionale agli obiettivi prefissati. Lo statuto precisa che la fondazione ha "l’obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici

o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici". A questa fondazione viene affidata, attraverso il coinvolgimento di stakeholder pubblici

e privati, l’organizzazione non solo della condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione da essa stessa detenute (oppure nella sua disponibilità e sotto il suo controllo), bensì di tutte le attività strumentali. Il fondo di dotazione iniziale è pari a 50mila euro, ed è assicurato tramite un conferimento iniziale di 48.600 euro da parte del Comune di Castel San Pietro e 1.400 euro da parte di quello di Casalfiumanese. Una volta costituita, la fondazione potrà partecipare a bandi e finanziamenti.