Ecco la Consulta dei ragazzi. I punti del ‘programma’: scuola, verde e solidarietà

Insediata la nuova Consulta delle ragazze e dei ragazzi della città. Si tratta di 48 alunni, equamente divisi tra maschi e femmine, eletti a novembre dalle classi quarte delle scuole primarie (ex elementari) e dalle classi prime e seconde delle scuole secondarie di 1° grado (ex medie) degli istituti comprensivi imolesi statali e paritari. Rimarranno in carica per il biennio 2023-2024 e 2024-2025. Sono stati scelti dai compagni sulla base di un ‘programma elettorale’ nel quale hanno presentato proposte, progetti, idee per la scuola e per la comunità locale.

La cerimonia si insediamento si è tenuta l’altro pomeriggio nella sala del Consiglio comunale alla presenza del sindaco Marco Panieri, del vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, degli assessori alla Cultura, Giacomo Gambi, all’Ambiente, Elisa Spada, e al Welfare, Daniela Spadoni.

Tra i temi indicati nei propri programmi elettorali e raccontati dagli stessi ragazzi e ragazze nel corso della cerimonia di insediamento si segnalano, fra gli altri: stare bene a scuola (avere a disposizione più materiale didattico e scientifico, avere a disposizione spazi e arredi più curati, avere possibilità di lasciare più materiale a scuola); cura della città (cura del verde e dei parchi, piantare nuovi alberi, curare maggiormente la raccolta differenziata anche attraverso a momenti di pulizia della città con i ragazzi, maggior numero delle piste ciclabili per raggiungere le scuole in autonomia); integrazione (avere percorsi personalizzati rispetto alle proprie necessità e competenze, diminuire barriere architettoniche nelle scuole e aumentare i dispositivi per facilitare le autonomie e la mobilità); solidarietà (diminuire lo spreco delle mense distribuendo il cibo in eccesso ai bisognosi, organizzare vendite di oggetti e vestiario di seconda mano a scopo di beneficenza).

"La Consulta delle ragazze e dei ragazzi è uno degli strumenti più preziosi che la città ha per coinvolgere e ascoltare le giovani generazioni per migliorare e progettare l’Imola del presente e del futuro", ha sottolineato il sindaco Marco Panieri. "Abbiate la passione di scoprire la ricchezza delle relazioni tra voi, la bellezza di lavorare in gruppo e il valore della solidarietà – ha proseguito il vicesindaco Castellari rivolto agli alunni –. Avete negli occhi l’entusiasmo e tutti gli strumenti per fare un ottimo lavoro, in un’ottica di sempre maggiore responsabilità e sostenibilità".