Ecco la ’Festa della scuola’. Gli istituti fanno squadra

Manca sempre meno al via della ‘Festa della Scuola’ di Castel Guelfo. Riduttivo però, visto il programma e le logistiche organizzative, parlare solo di festa per un appuntamento che ha già le sembianze del maxi evento. Domani, dalle 15.30 alle 23 nel plesso ‘Giovanni Paolo II’ di via Basoli, saranno diverse centinaia le persone che prenderanno parte all’epilogo dell’annata didattica guelfese. Un cartellone ricchissimo di attività, realizzate con il coinvolgimento di tante associazioni del paese, che prenderanno vita in varie porzioni del parco dell’istituto. I primi a entrare nell’area verde saranno i più piccoli della scuola dell’infanzia ‘Mamma Felicia’, insieme alle famiglie, impegnati nello spettacolo di fine anno scolastico e nella consegna dei diplomi. Poi, il fascino dei burattini di Maurizio, il laboratorio creativo di marionette con Officina Duende, la pesca per trovare il biglietto fortunato e le coreografie di Movimento Danza.

Dalle 17, l’ingresso degli alunni della primaria e secondaria protagonisti dei relativi saggi di fine annata. Momenti emozionati da abbinare alla pratica sportiva nell’area ‘All Toghether’, con prove e giochi gratuiti grazie alla disponibilità delle società locali, all’esibizione degli studenti della scuola di musica ‘Su di tono’ e al concerto della ‘Big Bounce Music’. Con l’intramontabile fascino della lotteria dai meravigliosi premi, trainata da una prevendita dei tagliandi a gonfie vele, e il piacere di gustare ottime proposte gastronomiche e drink. Dalle portate della tradizione preparate dalla Pro Loco e dai volontari, all’angolo gluten free. Ma anche una merenda. Con possibilità di portare da casa un plaid per fare il pic-nic in mezzo alla natura immortalati dal flash di una fotografa itinerante o nel selfie point ufficiale della festa. Galleria dei bambini e dei ragazzi tra arte, scienza e passione ma pure un’esposizione di fiammanti motociclette a cura del Moto Club Faithful. I reporter di Radioimmaginaria tra la gente, gli strumenti musicali da provare, un utile corso di rianimazione cardio polmonare con Ninfea e i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco da ammirare. "Per la prima volta a Castel Guelfo ci sarà una festa di tutta la scuola, dall’infanzia alla secondaria di primo grado – fanno sapere dallo staff organizzativo targato Associando –. Un impegno portato avanti da un gruppo di genitori in collaborazione con le associazioni locali, l’amministrazione comunale, il corpo docenti e con il generoso contribuito delle attività della zona. L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi da indirizzare all’implemento dell’offerta formativa". E ancora: "Associando è un’associazione di genitori senza scopo di lucro nata nel 2015 – continuano –. Cureremo direttamente la raccolta dei proventi e gli assicureremo le corrette finalità. Promuoviamo partecipazione, collaborazione, solidarietà e pluralismo".