Ecco ‘La libertà dell’immaginazione’. Apre la mostra di Enrico Visani

Ci si potrà immergere in un’atmosfera piena di luci e colori con la mostra ‘La libertà dell’immaginazione’ del Maestro Enrico Visani, curata da Gianluca Ramini, che viene inaugurata oggi alle ore 17 nella Sala comunale di Arte Contemporanea di Castel San Pietro Terme (via Matteotti 79). Infatti, come scrive Giorgio Tonelli nella presentazione della mostra, "tranne che nelle sue ultimissime opere dai colori più tenui, la pittura di Visani si caratterizza per un’autentica esplosione di luci e colori che richiamano all’estroversione, all’ottimismo e alla speranza". La mostra, che si tiene con il patrocinio del Comune di Castel San Pietro Terme, rimarrà aperta fino a domenica 17 negli orari: dal lunedì al venerdì 16-19, sabato e domenica 9-12 e 15-19 (ingresso libero).