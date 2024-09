Ecco la prima campanella: "Un’emozione per tutti"

Tutti a scuola. Dopo che a inizio mese hanno preso il via i servizi comunali e convenzionati impegnati nello zero-sei, ieri prima campanella per oltre 10mila studenti: dalle materne alle superiori passando per elementari e medie, fino ad arrivare ai percorsi di formazione. In totale, sono 12mila gli alunni tornati in classe. Il sindaco Marco Panieri, insieme al vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, ha portato come da tradizione alle studentesse e agli studenti, ai docenti e al personale simbolicamente il saluto e il migliore augurio per il nuovo anno a nome di tutta la città, andando in visita all’istituto comprensivo 2 in via Cavour (medie Innocenzo da Imola, materna statale ed elementari Carducci), al liceo scientifico Valeriani in via Gucciardini e al Ciofs-Fp Emilia Romagna Ets in via Pirandello.

"Il primo giorno è sempre emozionante per tutti: per i più piccoli, per le studentesse e gli studenti, per i docenti e il personale Ata, per le famiglie ed è sempre un grande piacere andarli a salutare – affermano il sindaco Panieri e il vicesindaco Castellari –. Non c’è giorno che porti speranza come questo. Un pensiero speciale a quanti hanno iniziato oggi un nuovo percorso. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma una palestra di vita, dove crescere e formarsi. Buon anno scolastico".