Ecco la ’Sagra del Marrone’. Quattro domeniche di festa tra cucina e spettacoli

Quattro domeniche di festa per celebrare il prodotto tipico per eccellenza dell’alta valle del Santerno. A Castel del Rio è tutto pronto per l’edizione numero 68 della Sagra del Marrone che monopolizzerà tutte le giornate di festa di ottobre con quattro appuntamenti in agenda, domani, il 13, il 20 e il 27 del mese. Atmosfera fiabesca, specialità culinarie a base del pregiato frutto del castagno, che a queste latitudini vanta pure la certificazione Igp e muove una bella fetta di economia, e intrattenimento.

Dalle 10 via libera, nella piazza trasformata in isola pedonale, alle bancarelle del mercato agricolo con esposizione e vendita di marroni e altre primizie di stagione. Una bella camminata tra gli stand degli ambulanti con la novità dello spazio riservato a una quarantina di creativi e hobbisti per esporre le loro splendide opere d’ingegno. Ma anche il fascino di assistere in diretta al rituale di cottura delle castagne fatte saltare dentro enormi padelloni forati passati sulla fiamma viva del fuoco. L’antica arte di arrostire i ‘bruciati’, che si potranno acquistare ancora roventi per uno spuntino da passeggio accompagnati da un buon bicchiere di vino nuovo o di ‘Birra du Maròn’, tramandata dagli alidosiani di padre in figlio. Per i più golosi, invece, ecco la casina dei dolci tra frittelle, castagnaccio, strudel di marroni e il leggendario Monte Bianco.

All’ora di pranzo tutti in fila all’ingresso dello stand gastronomico gestito dalla Proloco Alidosiana. I menù fissi? Doppia proposta, dall’antipasto al secondo, completamente a base di marroni con l’opzione primo da scegliere tra gli imperdibili ‘Capaltèz’ (cappellacci tradizionali con ripieno dolce di marroni conditi con olio e pepe, ndr) o le tagliatelle di farina di castagne e condite con il sugo di speck, porri e mascarpone. Prevista la possibilità di ordinare anche le singole portate. "I preparativi procedono spediti da alcune settimane e per le domeniche della sagra saranno più di cento i volontari al lavoro dalla mattina alla sera – anticipa Paolo Franceschi, presidente della Proloco Alidosiana –. Dopo anni complessi, la stagione castanicola viaggia a gonfie vele in termini di quantitativi e di qualità del prodotto". Previsti menù per chi non ama i marroni e per i celiaci. Spettacoli pomeridiani di tutti i generi per il divertimento di grandi e piccini, tra cui ‘E -Risalutami tuo fratello’ con Marco Ligabue e Andrea Barbi il 13 ottobre. Tutte le domeniche, la possibilità di portare a casa il piatto celebrativo della festa dedicato al passaggio di Papa Giulio II attraverso l’abitato di Valmaggiore nel 1506.